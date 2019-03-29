上海這名服裝設計師證明 塑膠瓶也可以變得很時尚

2019-03-29 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



隨著環保意識抬頭，在2019秋冬上海時裝周上，「可持續時尚」也成為各品牌和設計師們關注的焦點。大陸本土可持續時尚品牌「再造衣銀行 x FAKE NATOO」，28日舉行一場別開生面的服裝秀，展示設計師張娜以「RPET」環保面料設計的一系列作品，讓人見識到，原來回收的塑膠瓶也能變得如此時尚。

上海文匯報指出，「RPET」是由再造衣銀行與Recyctex瑞賽科紡織合作的實驗室獨家研發，將廢棄塑膠瓶轉換成纖維粒子，再抽取成紗，最後織造成各式面料。

RPET面料在結實、抗拉、耐漂、快乾、防黴、抗皺等方面，與傳統面料相比絲毫不遜色。但以廢棄塑膠瓶製成的RPET面料，不僅能減少對原油的消耗及垃圾量，生產過程還比傳統技術節省42%能源消耗和94%的水資源，同時可減少45%的溫室氣體排放量，充分體現出「可持續時尚」。

張娜展示一件拼接長款外套，這件衣服從領口的裝飾、大身的面料到袖子的毛料，都是使用RPET環保面料製作，大約回收利用了60個塑膠瓶。

報導稱，在這場特別的服裝秀中，每一件以RPET面料製成的衣服後背，都貼上一張漫畫，呈現塑膠瓶究竟是如何變身為時裝的全過程。

張娜說，「買衣服的人可能完全想不到，如此絢爛潮酷的衣服竟然是由塑膠瓶轉換而來。直到他看見這幅漫畫，才發現原來環保也可以這麼酷！」

張娜希望，透過不斷突破的技術和設計，以及一次又一次的秀，能消除一般人對環保面料「又醜又貴」的偏見。