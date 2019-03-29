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老婆竟然是表妹？他新婚兩個月 初見家長後被迫離婚

2019-03-29 14:14香港01 記者李福源／報導

男子新婚兩個月後初見家長，竟意外發現老婆是自己的表妹。示意圖／ingimage
男子新婚兩個月後初見家長，竟意外發現老婆是自己的表妹。示意圖／ingimage
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中國福建省一名28歲的羅姓男子與26歲張姓妻子新婚兩個多月，竟意外發現二人是表兄妹關係；由於《中華人民共和國婚姻法》禁止近親結婚，連城縣人民法院日前判決二人的婚姻關係無效。

雙方母親竟是親姐妹

羅男住在連城，而張女則住在上杭，二人均在深圳工作，亦因此而認識，隨後談戀愛並開始同居生活。到了去年12月12日，決定到民政局婚姻登記處申請結婚。

今年1月，當張女的母親去羅男的家中見親家時，竟發現對方原來是多年不見的親姐妹，令羅男和張女當下呆若木雞，不知如何反應；雖然雙方母親姐妹重逢相當興奮，但夫妻二人卻是非常尷尬。

羅男和張女經過一番討論後，張女於今年2月22日終告上法庭。張女在庭上表示，由於兩人的母親是親姐妹，所以請求法院宣告婚姻無效；羅男出庭時亦表示對張女的陳述毫無異議，更指雙方沒有任何財產問題要處理。

結果當地法院審理後，決定根據《婚姻法》的規定，直系血親及三代以內的旁系血親禁止結婚，判二人的婚姻關係無效。

網友看完後都表示難以置信，「家長也都沒見過面，這樣就結婚了」、「這表親實在很疏遠吧？居然不知道是表兄妹？」、「為什麼要告呢？」。

延伸閱讀：

【移交逃犯】商界不便說的秘密　憂犯重婚罪　律師：包二奶易中招

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文章授權轉載自《香港01》

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