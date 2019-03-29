事故不斷 港鐵照漲票價3.3%

2019-03-29 12:55 世界日報 香港29日電



曾發生「四線齊癱」及撞車事故不斷的港鐵，6月將照樣加價3.3%，引發議員批評。民主黨議員林卓廷轟港鐵沙中線工程一團糟，營運表現惡劣，根本無理據加價，要求港鐵撤回加價。

事故不斷 港鐵照加價3.3% 譚文豪感可悲 林卓廷要求撤回 香港中國通訊社 分享 facebook

綜合媒體報導，港鐵去年盈利160億港元，但根據今年首度啟動的「封頂」機制，依舊可自動加價3.3%。港鐵商務總監楊美珍表示，每年調整車費目的為車務營運提供穩定的收入來源，支持日益上漲的營運開支，以及資產更新。

立法會交通事務委員會主席、民建聯議員陳恒鑌批評，港鐵每年車費收益達百多億港元，卻仍按機制加價，不但讓市民失望，也令港鐵形象受損，是雙輸局面。

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另一名立法會鐵路事宜小組委員會委員林卓廷亦強烈反對加價，批評港鐵工程一團糟，又發生列車相撞、機鐵站停駛等事故，無論鐵路工程或日常營運都表現差劣，根本無理據加價。

據報導，立法會交通事務委員會副主席、公民黨譚文豪表示，港鐵無論服務質素還是安全水平都每況愈下，他批評港鐵加價和高層加薪幾乎如「包生仔」，但卻不包準時和安全，顯見機制失效。他指現時的延誤罰款只罰港鐵公司，而港府擁有港鐵七成股份，罰款最後等於罰自己。他認為必須改變懲罰機制，變成向高層罰款及扣除花紅，才能立竿見影解決港鐵延誤等根本問題。

立法會鐵路事宜小組委員會副主席陸頌雄也表示，現時港鐵的加價機制不理想，應盡快檢討。他認為應引入更多票價優惠，及設立票價穩定基金。政府亦應改善現行的交通費補貼計畫，將補貼門檻由400港元降至300港元。