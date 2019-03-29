中美新一輪經貿磋商登場 周小川樂觀期待談判結果

2019-03-29 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中美經貿第八輪磋商正在北京進行中，大陸央行前行長周小川表示，儘管中美貿易談判的細節還沒有公布，但根據雙方最近釋放的一些信號來看，談判「越來越樂觀了」。

據《21世紀經濟報導》的消息，現任博鰲亞洲論壇副理事長的周小川，29日在博鰲亞洲論壇上對媒體表示，希望中美貿易談判儘快取得積極成果。他認為，當前談判正在釋放出越來越多積極的信號。

周小川說，儘管中美貿易談判的細節還沒有公布，但根據雙方最近釋放的一些信號來看，談判的強勁正變得越來越積極。

周小川指出，自談判啟動以來，川普的推特以及媒體報導一直在引發公眾情緒的轉變，「有時候讓我們樂觀，有時候讓我們悲觀」，但川普最近的推特釋放出了積極的信號。

周小川表示，他真誠地希望雙方談判能儘快達成積極的共識。他指出，在當前全球經濟背景下，如果雙方不能達成一致，對中美經濟和世界經濟都將帶來很多問題。

周小川說，在博鰲論壇的討論中，很多商業人士都表達對中美貿易談判所引發的不確定性的擔憂，這使得他們放慢了投資步伐。「儘管這些人沒有直接受到雙方貿易關係的衝擊，但很多投資決策與中美貿易關係相關，或者與全球供應鏈有關。」

對於中國可能在美方壓力下進一步開放金融市場，周小川稱，中國金融業開放的空間還很大。他強調，金融是一個競爭性服務業，充分競爭、引入競爭、參與國際市場競爭對於改進服務，對於更好地服務於實體經濟都有好處。

據上海《澎湃新聞》報導，針對金融業進一步開放會不會導致中國金融市場巨大動盪或讓大陸金融業者難以生存？周小川說，「我看也不會。」

周小川認為，中國市場非常大，從是占率來看，中國的金融機構很大程度上已經站穩腳跟，很多機構還在海外擴展業務。