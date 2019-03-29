港推可分解塑膠 學者：恐送堆填區

2019-03-29 12:56 世界日報 香港29日電



歐洲議會昨日以大比數通過法案，2021年起全面禁止歐盟國家使用即棄塑膠產品。回望香港，施政報告才於去年提出，政府將帶頭減少使用即棄塑膠餐具，並積極研究禁制即棄餐具的可能性。市場更出現新興塑膠，聲稱不以石油作原材料，而以植物製成，且分解後可以變成堆肥物料。香港01報導，這種可分解的塑膠，看似能解決塑膠污染問題，然而有學者指出，要分解這種塑膠，需有一定的條件配合，惟香港根本沒有相關配套，最終這些原來可分解的塑膠，可能被送去堆填區。

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報導指，可分解塑膠分為多種，第一種是可生物分解塑膠（Bio-degradable）及堆填生物分解塑膠（Landfill-biodegradable），前者將PLA與普通塑膠混合，吸引微生物侵蝕，令塑膠加速分裂；後者是製造商在生產時，為塑膠加入化學物，聲稱在堆填區環境內能分解物料。另外，據消費者委員會資料顯示，可分解膠袋的物料部分由光解塑料製成，其混合特殊樹脂，經陽光照射後，會慢慢分解成細小的膠碎片。另外，還有一種近年大熱的「可堆肥塑膠」（Compostable），當中又以PLA（聚乳酸）最為人所熟知。PLA一般由粟米澱粉製成，並需要在58-70℃的環境，加上一定的濕度，同時具有充夠氧氣的條件才能被分解，分解後的材料可以用作堆肥或還原成天然物料。

香港無分解PLA塑膠設備

據報導，這種可堆肥塑膠看似能解決現時的塑膠污染問題，不過，香港現時並無化學堆肥機可提供PLA的分解環境，因此可堆肥塑膠無法進入本港的塑膠回收鏈。換言之，所謂的較環保塑膠，最後也會送去堆填區。「現在香港沒有回收公司肯將PLA膠回收再造，反而日常使用的傳統塑膠，可以將其回收重用。」世界自然基金會海洋保育經理楊松頴解釋，可堆肥塑膠屬第7號塑膠（其他類別），如市民不慎將PLA塑膠混入1-6號的普通塑膠中作回收，甚至可能會影響其他類別塑膠的回收情況，對回收品造成污染。

在面對這些新興塑膠物料下，我們要反思，究竟哪些才是真正環保的選項，並適合香港環境採用。切忌見到有塑膠製造商聲稱某些塑膠環保，企業及大眾就盲目認同，而不理會使用塑膠的結果。