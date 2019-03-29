WWF報告：港人模式生活 需4.2個地球資源

2019-03-29 12:56 世界日報 香港29日電



世界自然基金會香港分會（WWF）28日發表新一份生態足印報告，指出香港人均生態足印高踞亞太地區第二，也位列全球第十，「若全球人類以港人的模式生活，將需要4.2個地球資源，才可滿足消費習慣。」

WWF報告：港人生活模式可耗4.2個地球資源 籲遏止過度消費 香港中國通訊社 分享 facebook

香港01報導，生態足印是一組測量工具，旨在計算人類需耗用多少具生產力的土地和海洋面積，以供自然資源予人類使用，當中包括木材、紙張、海鮮、牲口、農產品以及吸收碳排放的森林面積。它以「地球公頃」（Global Hectare，簡稱gha）為量度單位，數字愈高，代表人類活動對生態系統及生物多樣性的壓力愈重。

根據全球足跡網絡數據，香港在2014年的人均生態足印高達7gha，是全球人均生態足印2.8gha的2.5倍。WWF指出，若全球人類以港人的模式生活，將需要4.2個地球才可滿足人類消費習慣，相比2016年的3.9個地球，數字大幅上升。

據報導，WWF高級項目主任（生態足印）黎姵延表示，香港整體生態足印中，食物（21%）占比重最大，當中以肉類（26%）最高，其次是魚類及海鮮（23%），而生產肉類也會消耗大量能源及淡水等自然資源。她指，港人浪費食物情況十分嚴重，2017年共有約3662噸廚餘被棄置，占都市固體廢物總量的34%；若食物生產繼續以不可持續方式，將對環境造成巨大影響。

黎姵延又指，香港人均生態足印隨經濟狀況好轉而上升，經濟愈好，對大自然的需求愈大。但以與香港同屬一收入級別的新加坡及澳洲為例，國內生產總值上升，生態足印不升反跌，故認為港府應帶頭改善能源效益、選購環保海鮮、支持綠色建築等，港人也應反思飲食習慣，盡量多菜少肉。

WWF環境保護總監David Olson也認為，企業、政府要決心改變，才可遏止過度消費，紓緩對環境自然資源壓力。