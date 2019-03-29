現代小龍女？南京明代公主墓竟竟住了一群活人

2019-03-29 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



金庸小說《神鵰俠侶》中的女主角小龍女，為古墓派第三代掌門，長居於終南山活死人墓。但今天在南京明朝開國皇帝朱元璋第八個女兒福清公主墓內，竟然住了一群「活人」，甚至有人就直接睡在石棺上。

據南京報業集團旗下新媒體《紫金山新聞》與上海《澎湃新聞》報導，在南京市雨花台區的鄧府山石刻園裡，保存著多座古墓葬。其中明朝福清公主墓於1998年被發現，是中國迄今唯一一座保存完整，且結構複雜、規格宏偉的明代公主墓，2006年被公布為南京市文物保護單位。

福清公主墓為長方形的磚室墓，分為前後室，空間寬闊，但一進入墓室內即可明顯感受到一陣涼意。墓後室中央有一座石棺，東、西、南三壁各砌了壁龕，一般用來放置隨葬品。

但如今一進入墓室，即可看見中央的石棺上鋪著床墊和被子，上頭還有衣服和可樂瓶，顯然有人把明朝公主的石棺當床睡。

紫金山新聞稱，壁龕裡也被放了被子、衣服和生活用品，墓室的角落還堆放著各類雜物，優酪乳袋、煙蒂、瓜子殼、塑膠袋等垃圾遍地，席子、傘等生活用品也擺放在地上。

一名住在古墓內的民工說，他來南京「找活兒」，目前還沒有找到工作，已經在古墓「住了半年」，「天天住賓館哪裡住得起呢？」而整個石刻園裡更住了2、30人。

鄧府山社區黨支部書記譚寧表示，這種問題是城市精細化治理中的難點，社區一直在協調各個部門來做勸離和安置工作，但成效不彰。譚寧說，他們希望以事件曝光為契機，研究出相對溫和但有效解決的辦法。

報導稱，朱元璋有16個女兒，福清公主則是他的第八個女兒，母親是鄭安妃。福清公主出生於洪武18年，卒於永樂15年，享年48歲，安葬在安德山，及今天鄧府山。

福清公主墓的發掘和保護，是20多年前大陸考古界一項重要發現，對研究明代皇族喪葬禮俗、建築技術具有重要意義。因此在被發掘後，墓室西遷300公尺到現址，嚴格按原樣進行復建。