卡車上的「游牧」民族

2019-03-29 06:01 世界日報 （取材自中國青年報）／ 中國新聞組整理



蒙古汗包格德縣，中蒙交界的戈壁灘上，數千輛運煤重型卡車在公路上緩慢前行。 圖／視覺中國提供 分享 facebook

3000萬人「游牧」在縱橫交錯的公路上，無形的經濟大手調控著他們的「四季」和去向。車輪輾過的路線也是經濟脈絡，鋼鐵、煤炭、衣服、蔬菜瓜果……跟隨他們在960萬平方公里的土地上循環流動，如同血液一般。他們是卡車司機。

守護「糧草」／半夜最怕偷油賊

坐進駕駛「樓」之前，卡車司機王紅保是個20歲出頭的「愣頭青」，那是2009年，他迷戀重型卡車的「拉風」，和在高速路上飛馳的自由。

可34歲的王紅保從未有機會體驗真正的「拉風」，無論在高速公路還是叫不出名字的鄉道，小車是不能招惹的。因為卡車「會阻擋小車的視線」，及時讓道是「第一準則」。如果不夠及時，輕則換來對方幾句謾罵，重一點的，小車會繞到卡車前面，時不時就來個急剎車，逼得卡車司機只能也不停地踩急剎車。笨重的卡車最怕急剎車，因為剎車距離很難控制，稍不注意就是追尾翻車。

年輕的卡車司機賈志剛，自嘲卡車司機有時候是「唐僧肉」，偷油賊、碰瓷的、裝卸工、修理工、貨主，誰都想來啃上兩口。

通往煤礦的不知名鄉道上，白天有時會有強行乞討者。因為坑多，卡車開得慢，乞討者就光明正大地站在路中央。運氣再背一點，會碰上突然從岔路開出來的小轎車，一旦蹭上，賈志剛往往會被一把扯下卡車，挨上幾耳光，再被訛上一個讓他肉疼的錢數。

他從不報警，因為「貨不等人」，車子被扣一天的代價他承擔不起。「零首付購車」政策的出台，讓許多卡車司機背負著幾十萬（人民幣，下同）車貸上路，一個月要還1萬多元。

他和老鄉奔波在中國各地，遇到各式各樣的貨主和裝配工。有時去煤礦拉煤，他被門衛要求交進門費，又被鏟車司機索取裝車費。如果不給，對方也會裝，但會專挑大塊舉得老高，衝著車廂就是猛倒，車廂大概會變形或是開裂。

卡車司機的天敵是「油耗兒」。這些人三更半夜，偷偷摸摸地開著小麵包車出來，用特製的鉗子撬開卡車油箱蓋，將管子插進去，一箱300多升的油最快兩分鐘就能全部抽走。為了防「耗子」，大多數開夜車的司機選擇不睡或輪班睡，賈志剛也不例外。

潘大偉卡車上的風景 分享 facebook

尋找「草原」／載貨看經濟變化

對賈志剛而言，幾百公里的道路他根本不需要開導航。菸，一支接一支地抽。這個出生於1988年的小伙子說，自己其實不喜歡抽菸。不過，「你抱著方向盤，不由自主地就掏出菸了。」

他一夜能抽一包半，同行的老鄉裡，最厲害的一晚上抽四包，抽到嘴皮乾裂，嗓子乾疼。「沒辦法，這是最好的提神辦法。」

王紅保喜歡算帳，紅牛6元一瓶，喝上三瓶，「比一瓶香油還貴」，「香油好歹還能吃一個月呢」。他也試過嗑瓜子，嗑了一夜，舌頭出血，扁桃腺也跟著發炎。

在卡車司機潘大偉的字典裡，沒有四季，只有淡季旺季，剛剛過去的新年是拉煤用煤的旺季。

十幾年過去，賈志剛車上承載的貨物變了又變。他有自己理解經濟和社會的方式，車廂裡的貨物、行車記錄儀裡的路線，正是他感知外界的「溫度計」。

煤炭業「黃金十年」時，卡車的輪胎永遠沾滿了泥巴。通往煤礦的路都是土路，有時候過幾天就變了道，因為挖掘速度很快。

最好的年頭是北京奧運會前，很多原材料漲價，賈志剛運了一段時間鐵精粉。那些鐵精粉被運到各大鋼鐵冶煉公司，再變成鋼鐵參與這個國度的基建。

賈志剛在檢查車輛 分享 facebook

長期「遷徙」／從頭到腳一身病

過去，很多購買了卡車的司機會再雇用一個司機，兩個人輪流開長途。90%以上都是男性的卡車司機行業，在最近幾年發生了巨變。副駕駛的位置被許多「卡嫂」甚至「卡兒」（卡車司機的妻子、孩子）占據。

想要保持收入意味著必須接受更遠或更差的配送線路。卡車司機隋金榮在鄂爾多斯運煤，她是一個單親媽媽，兒子被她托付給了阿姨照顧。一天，她又要出門開車，三歲的兒子打開行李箱坐了進去，哭著說，「媽媽，你把我一起帶走吧」。

賈志剛和潘大偉則選擇「人休車不休」的辦法，同開一輛車的他們每天清晨和傍晚在高速路邊交接車輛，保證「不浪費一丁點兒時間」。他們不習慣用「開車」，而是用「養車」這個詞來形容自己的職業……每年卡車的折舊費，林林總總加起來，「停不了，一天也停不了」。

跟他們一起和時間衝刺的，是身體衰老的速度。潘大偉每天下車都覺得自己踩在棉花上，開夜班的賈志剛已經有了腎結石，醫生囑咐他每天多運動，可他連跳一跳的時間也沒有。其他「卡友」，大部分是腰椎、頸椎有問題，或是得了胃病。

賈志剛說，社會走了20年，這個行業「可能10年還沒有走過」。他有一種被科技拋棄的孤獨感。這個圈子「是封閉的」，「到最後開了十幾年車，什麼技能也沒學會。」

他曾路過無數個燈火璀璨的城市，但只能繞著外環進入混亂擁擠的城鄉接合部。很多年前市中心就不允許卡車進入，疲於奔命的他無暇去了解那些屬於城市的絢爛生活，儘管，車上的貨物和那個世界息息相關。

看遍「風光」／分享心情成網紅

在卡車司機圈，很多人信奉一句話，「每一個開卡車的人都是為了將來不再開卡車」。王紅保不這麼消極，他努力從生活中挖掘滋味，比如從承德運輸土豆和白菜去北京的路上，「季節對了能看到山上很多松鼠」。

以前和雇用的司機一起跑活兒，吃飯就圖省事。堵車了他們用冷水直接泡方便麵吃。妻子跟車後，王紅保不想讓她跟著吃苦，就把家裡的鍋碗瓢盆、液化氣爐灶全部搬上車，再帶一大堆易於保存的食物，比如臘肉、煎餅。堵車或是卸貨等貨時，他就開始做飯，蒜苔臘肉、燉魚燉排骨、餃子，什麼都做。妻子跟車兩、三年，胖了二、三十斤。

王紅保覺得，妻子的跟車帶給了他很多變化。他抽菸少了，因為犯睏時有妻子陪他「聊聊趣事兒」。

夫妻倆去過最遠的地方是海南。那次他們打算拉一車菠蘿北上，裝車的時候，貨主發話了，等裝貨的這幾個小時，地裡的菠蘿任他們吃。小倆口高興壞了，一個接著一個地往嘴裡送。最後，兩個人都吃到嘴角紅腫、潰爛，夜裡睡覺時，兩個人互相笑著對方。

這些卡車生活的日常都被夫妻倆拍成了短視頻。在短視頻網站上，王紅保擁有百萬粉絲。他們的粉絲中，很多都是漂在四方，擁有同理心的「卡友」。