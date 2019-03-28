大陸教育部終止 234 個本科以上中外合作辦學機構項目

2019-03-28 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸教育部28日發表聲明，依法終止 234 個本科（大學學位）以上中外合作辦學機構和項目，並公佈了詳細的名單。

中國經濟網引自留學監理服務網的消息指出，在234個被終止的專案中，英國有60個，涉及的學校有華威大學、里茲大學、佩斯利大學、倫敦城市大學等；澳大利亞有45個，包括澳洲八校，南澳大學等。美國也有25所大學受影響，喬治亞理工學院、紐約大學、休士頓大學等；香港八校也在其中。

大陸則有北京大學、北京航空航太大學、清華大學、中國人民大學、中山大學、復旦大學、浙江大學等眾多高校。

報導稱，中外合作辦學通常是指外國教育機構同中國教育機構在中國境內合作舉辦的以中國公民為主要招生對象的教育機構。最常見的合作形式如「2+2」（國內讀書兩年，國外讀書兩年）。

但近些年中外合辦機構和專案越來越多，出現的問題也越來越多：包括盲目開展合作辦學；自身管理能力有限；辦學水準不高；忽視外方資質；規模型增長模式遇到瓶頸。

教育部加強對中外合作辦學採取的監管措施：

1、對外合作辦學頒發境外學歷學位證書註冊認證系統

2、本科以上中外合作辦學機構和專案資訊年報制度和定期評估核查制度