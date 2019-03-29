長三角鐵路清明節運輸 將發送旅客1060萬人次

2019-03-29 04:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國鐵路上海局集團有限公司表示，長三角鐵路清明節運輸方案出台，預計發送旅客1060萬人次，同比增加79.9萬，同比增長8.2%，日均發送旅客265萬人次。鐵路部門計劃增開88.5對客車滿足旅客踏青出行需求。

中新社報導，2019年清明節為4月5日，清明節假日運輸期限為4月4日至7日計4天，長三角鐵路客流預計以旅遊流、探親流、商務流等為主，長途方向主要為去往北京、廣州、福州、南昌、長沙、漢口、鄭州等，客流熱門城市主要為上海、杭州、南京、合肥、蘇州等，熱門線路主要為京滬、滬寧、滬杭、寧杭、合福、甬溫、寧安、杭黃等高鐵線。預計旅客發送最高日為4月5日，當天發送旅客292萬人次。

為滿足旅客出行需求，中國鐵路上海局集團有限公司在圖定高峰線和7對春遊臨客的基礎上，安排增開88.5對旅客列車（高速動車組列車46.5對、動車組列車17.5對、普速臨客24.5對），其中長途直通旅客列車9對、短途管內旅客列車79.5對，為清明踏青出行提供盡可能多的運力。

為應對突發客流，中國鐵路上海局集團有限公司還將安排適當應急能力；同時將根據客流情況，適時增開圖外臨客或加掛車輛，對動車組列車進行重聯運行，對普速旅客列車實行以臥代座等。