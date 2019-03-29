粵港澳大灣區 打造一流醫療產業

2019-03-29 04:30 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台後，香港各界對於在大灣區打造國際一流水平的醫療產業充滿期待。近年在大陸內地大力發展醫療板塊的南豐集團董事長梁錦松表示，香港與灣區內其他城市聯手推動和發展醫療產業，對於紓緩大灣區醫療資源短缺、吸引國際精英來大灣區發展，意義重大。

新華社報導，從國際的角度看，區域之間的競爭，已不是城市與城市之間單方面的競爭，而是城市群與城市群之間的角力。梁錦松說，提高大灣區的國際競爭力，要多管齊下，其中人才是發展的根本動力，要想方設法吸引國際人才入駐大灣區，這是重中之重。

梁錦松說，大灣區內城市共同推動彼此間的相互融合，會對香港、對內地帶來前所未有的發展機遇，「以香港來說，香港不再是一個城市單打獨鬥，單打獨鬥不符合國際城市群競爭的潮流。」

「香港在參與大灣區建設的過程中，擔負著為國家吸引國際人才的功能。」梁錦松說，「大灣區要吸引國際精英，多元化發展，必須提供優質的醫療、教育服務，這是為一切發展做好必要的鋪墊。」

「香港與灣區內城市聯手推動醫療產業，對於紓緩大灣區醫療資源短缺、吸引國際英才來發展，意義重大。」梁錦松說，特別是深圳這座年輕而又充滿活力的都市，更可以與香港在醫療產業上緊密聯合。

梁錦松說，內地居民整體收入增加，對高素質醫療的需求極大，「但同時，好的醫療供應卻有限。」他坦言，大灣區城市中，深圳作為一座人口增長迅速的年輕都市，「人均GDP很高，但三甲醫院的床位數量少、醫生少，好的醫療資源仍然短缺。」他說，「這就是集團入駐深圳，決心傾力打造一所國際級別的大型綜合醫院的原因。」

香港醫管制度嚴謹，在人才培養上也有豐富經驗。大灣區規劃出台後，不少香港業界人士建議，大灣區可借鑒香港醫療管理模式及人才培訓機制，提升整個大灣區醫療水平。

梁錦松表示，「目前，國家鼓勵全科醫生的培育，香港的醫療系統一直以來都沿用全科醫生制度，相信在這方面，香港可以為國家提供經驗。」

梁錦松說，將國際上先進和優質的醫療及護理標準引進大灣區以及大陸內地更多城市，是他們的目標。事實上，打造大灣區一流醫療產業，既能讓灣區內的居民享受國際級的醫療，又能以優質的醫療服務吸引國際精英到大灣區發展。