宗思隧道貫通 麗香鐵路明年開通

2019-03-29 04:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



位於雲南香格里拉市的宗思隧道27日順利貫通，標誌著麗（江）至香（格里拉）鐵路建設取得重要進展。

中新社報導，麗香鐵路是滇藏鐵路的重要組成部分。該鐵路通過昆（明）楚（雄）大（理）鐵路與昆明、成都相連，是中國中長期鐵路網規劃西部路網的重要項目。此前，麗香鐵路累計完成隧道67586成洞米佔比73.0%，已貫通7座；橋樑（下部結構）8510成橋米，佔比90.3%；路基完成608萬方，佔比87.2%，為按期建成通車打下堅實基礎。

麗香鐵路設計速度目標值120公里每小時，正線設計總長139.7公里，其中橋樑34座、隧道20座，橋隧比為73.4%。建設總工期6年，2014年底開工，計劃2020年底竣工開通。

麗香鐵路穿過玉龍雪山、哈巴雪山、虎跳峽等著名景區，被譽為最美「天路」。建成後，將實現雲南藏區「鐵公機」交通網格局，改善藏區交通出行條件，促進藏區經濟社會發展。

中鐵二局集團有限公司麗香鐵路項目經理部黨委書記曾軍表示，為減小對沿線生態環境的破壞，麗香鐵路在規劃初期從選線開始就繞開保護區的核心區，並在施工過程中牢固樹立環保施工理念。

多處鐵路建設現場，在金沙江特大橋，工人們把施工中產生的棄渣通過管道排放到山下處理；在小中甸附近施工的山體上，建設者專門設置了框格梁，框格內還要補種樹木。

曾軍說，鐵路建設初期就設定了施工紅線，嚴格在紅線內施工，對於紅線內的植被，將它們暫時異地種植，待施工完後再復墾綠化。

在中義隧道2號橫洞下方，有附近3個自然村的飲用水源地。為保護好水源，施工單位在隧道外修建了兩個三級污水沉澱池，並鋪設了5公里長的管道，把處理後的污水排到安全的地方。

據統計，在麗香鐵路建設中，用於聲環境保護、水環境保護、大氣污染防治、固體廢物處理、綠化、水土保持等方面的費用達2.744億元人民幣。