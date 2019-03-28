這所學校放六天春假 校方：讓學生談戀愛去

2019-03-28 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



四川西南航空職業學院28日發佈《關於「泛美春假」 的放假通知》，全校師生 4 月 1 日至 6 日放 6 天春假 。校方稱，希望同學們利用假期走出校園，用心去感受到春天和愛情的美好。

中新網報導，四川西南航空職業學院這次春假的主題為「去賞花、去戀愛」。學院負責人魏全斌表示，他們學校的學生都非常年輕、青春，近年來的教育實踐中，學校領導認識到「情感教育」的重要性，但情感教育的瓶頸很難突破。其次，現在正是春暖花開的季節，應該讓學生走出學校，去看看綠水青山。

他說，這次學校春假的主題就是「去賞花、去戀愛」，就是希望同學們能夠走出寢室、走出課堂、走出校園，去多接觸大自然，去認識更多的人，交更多的朋友，用心去感受到春天和愛情的美好。

魏全斌表示，他們想從教育，從大學開始，將「春假」慢慢地普及開來。這次將假期適當的調整，在不影響正常課程的情況下，讓師生有一個集中休息的時間。所以他們根據國家相關文件，再結合學校自身的情況，對放假進行了調整，做了一次「放春假」的嘗試。

魏全斌說，當學校師生得知「放六天春假」 的消息後，大家都表示很高興，非常贊同學校的作法，也算是給師生的福利吧，讓他們去賞花，去戀愛，也宣導「春假」普及開來。

對於不能回家的同學、也沒有旅遊計畫的同學，該校也在公眾號推文中為師生準備了一份成都周邊免費景點攻略，讓大家一定要出去，感受春天的氣息。