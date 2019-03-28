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這所學校放六天春假 校方：讓學生談戀愛去

2019-03-28 21:44聯合報 記者陳言喬╱即時報導

四川西南航空職業學院28日發佈《關於「泛美春假」 的放假通知》，全校師生 4 月 1 日至 6 日放 6 天春假 。校方稱，希望同學們利用假期走出校園，用心去感受到春天和愛情的美好。

中新網報導，四川西南航空職業學院這次春假的主題為「去賞花、去戀愛」。學院負責人魏全斌表示，他們學校的學生都非常年輕、青春，近年來的教育實踐中，學校領導認識到「情感教育」的重要性，但情感教育的瓶頸很難突破。其次，現在正是春暖花開的季節，應該讓學生走出學校，去看看綠水青山。

他說，這次學校春假的主題就是「去賞花、去戀愛」，就是希望同學們能夠走出寢室、走出課堂、走出校園，去多接觸大自然，去認識更多的人，交更多的朋友，用心去感受到春天和愛情的美好。

魏全斌表示，他們想從教育，從大學開始，將「春假」慢慢地普及開來。這次將假期適當的調整，在不影響正常課程的情況下，讓師生有一個集中休息的時間。所以他們根據國家相關文件，再結合學校自身的情況，對放假進行了調整，做了一次「放春假」的嘗試。

魏全斌說，當學校師生得知「放六天春假」 的消息後，大家都表示很高興，非常贊同學校的作法，也算是給師生的福利吧，讓他們去賞花，去戀愛，也宣導「春假」普及開來。

對於不能回家的同學、也沒有旅遊計畫的同學，該校也在公眾號推文中為師生準備了一份成都周邊免費景點攻略，讓大家一定要出去，感受春天的氣息。

不過，學校是調整放假，3 月 30 日 ( 週六 ) 、3 月 31 日 ( 周日 ) 全校仍要上課。通知還要求各院校要圍繞春假主題給全體師生佈置好相對應的各種作業和社會實踐活動，返校後各院校要組織春假作業展覽。

四川西南航空職業學院宣布放六天春假，讓同學走出校外去賞花、去談戀愛。圖為貴州省安...
四川西南航空職業學院宣布放六天春假，讓同學走出校外去賞花、去談戀愛。圖為貴州省安順市龍宮風景區油菜花田。（新華社）
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四川西南航空職業學院宣布放六天春假，讓同學走出校外去賞花、去談戀愛。圖北京植物園...
四川西南航空職業學院宣布放六天春假，讓同學走出校外去賞花、去談戀愛。圖北京植物園內賞花拍照的情侶。(中新社)
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四川西南航空職業學院宣布放六天春假，讓同學們談戀愛去。(中新網)
四川西南航空職業學院宣布放六天春假，讓同學們談戀愛去。(中新網)
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