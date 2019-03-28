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男子抓眼鏡王蛇拍照炫耀 下一秒被咬倒地身亡

2019-03-28 20:57聯合報 記者陳言喬╱即時報導

海南省屯昌縣一名男子徒手抓住眼鏡王蛇後不慎被咬，現場圍觀群眾立即撥打120求救。但當醫護人員趕到時，男子已經中毒死亡。

「梨視頻」報導，根據其中一段視頻顯示，這名47歲的潘姓男子26日看到這條幾乎快要跟手腕一樣粗的眼鏡王蛇時，沒使用任何工具就捕捉到它，他用左手抓著蛇頭，右腳踩著蛇尾，霸氣架式讓圍觀者都誇他「有本事！」「太厲害了！」不過，下一段影片卻看到他躺在地上一動也不動，眼鏡王蛇還若無其事的蜷曲在他腳邊，原來潘男已經遭蛇反擊，被狠狠咬了一口後倒地。

屯昌縣120確認資訊表示，縣120急救熱線3月26日當天13時10分接到求救電話後，立即派車出診，由於事發地點相對偏遠，距離屯昌縣醫院需要約40分鐘車程。當急救車到場時，潘某已經死亡。儘管該縣醫院配有抗毒血清，但已經來不及為其救治。

報導稱，眼鏡王蛇（King cobra）是目前所知體型最長的毒蛇，可以長到5至6公尺，常出沒在中國大陸南部、印度東北部以及東南亞的草地或樹林內，其實與常聽到的「眼鏡蛇」是屬不同種類，在大陸被列為瀕危的稀有蛇類。它主要以其他蛇類為食，性格相當兇殘，因此在眼鏡王蛇領地很少看到其他種類的蛇。事發後，該條眼鏡王蛇已被人斬斷。

但沒多久潘姓男子被咬中毒倒地。(看看新聞)
但沒多久潘姓男子被咬中毒倒地。(看看新聞)
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圖片中看到潘姓男子左手抓著眼鏡王蛇的蛇頭。(看看新聞)
圖片中看到潘姓男子左手抓著眼鏡王蛇的蛇頭。(看看新聞)
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醫護人員眼鏡蛇中毒

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