大陸柔道冠軍馬端斌 舉報村委書記貪腐上千萬

2019-03-28 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



27日晚，中共國家柔道隊現役運動員、柔道全運會冠軍馬端斌，通過其認證微博實名制舉報老家遼寧本溪桓仁縣五里甸子鎮樺樹甸子村兩任村支書，存在貪腐上千萬元人民幣、勾結地痞流氓欺壓村民等問題。今天上午，桓仁滿族自治縣委宣傳部官方回應，已經成立專門小組開展核查工作。

3月28日上午，桓仁滿族自治縣委宣傳部官方回應，桓仁滿族自治縣委已注意到馬端斌的微博實名舉報，已經成立專門小組開展核查工作。

據南都網和澎湃新聞，馬端斌是中共國家柔道隊現役運動員，曾取得世界柔道各項大賽前3名，以及多次全國冠軍、全運會冠軍，2016年代表中國參加巴西里約奧運，多次為中共爭金奪銀，贏得榮譽。

馬端斌老家是遼寧省本溪市桓仁滿族自治縣五里甸子鎮樺樹甸子村。他在微博實名舉報兩任村支書劉忠軍、劉忠和，稱兩人「貪汙上千萬元、勾結地痞流氓欺壓村民。」

馬端斌在舉報信中寫道，劉忠軍和劉忠和是親兄弟。「劉忠軍因為貪汙腐敗，在村民不斷上告後，受處分被勸辭職，但是貪汙的上千萬元扶貧款卻去向不明。村民以為擺脫了劉忠軍的欺壓，拍手稱快。沒想到他親兄弟劉忠和又當上了村書記。同樣在村裏胡作非為，飛揚跋扈，巧取豪奪，村民苦不堪言。」

村支書劉忠和回應：「我已經看到馬端斌發的東西，我完全相信組織，接受組織調查。」對於問到貪污、毆打村民問題時，劉忠和則未作回應，僅表示「就接受組織調查。」前村支書劉忠軍則說：「我根本沒有一分錢的貪汙行為，舉報人的做法已經影響了我的名譽，會討要一個說法的。」

當地知情人士說：「村子裏果樹林木很多，但劉氏兄弟從2007年前後逐漸通過各種手段收去併入自家的產業，村民誰敢阻攔就會遭到打擊報復。近年果樹行情好，劉忠軍轉手就以60萬元（約70萬港元）的價格賣掉了果樹林的承包經營權。」