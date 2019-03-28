親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大陸柔道冠軍馬端斌 舉報村委書記貪腐上千萬

2019-03-28 16:44聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

27日晚，中共國家柔道隊現役運動員、柔道全運會冠軍馬端斌，通過其認證微博實名制舉報老家遼寧本溪桓仁縣五里甸子鎮樺樹甸子村兩任村支書，存在貪腐上千萬元人民幣、勾結地痞流氓欺壓村民等問題。今天上午，桓仁滿族自治縣委宣傳部官方回應，已經成立專門小組開展核查工作。

3月28日上午，桓仁滿族自治縣委宣傳部官方回應，桓仁滿族自治縣委已注意到馬端斌的微博實名舉報，已經成立專門小組開展核查工作。

據南都網和澎湃新聞，馬端斌是中共國家柔道隊現役運動員，曾取得世界柔道各項大賽前3名，以及多次全國冠軍、全運會冠軍，2016年代表中國參加巴西里約奧運，多次為中共爭金奪銀，贏得榮譽。

馬端斌老家是遼寧省本溪市桓仁滿族自治縣五里甸子鎮樺樹甸子村。他在微博實名舉報兩任村支書劉忠軍、劉忠和，稱兩人「貪汙上千萬元、勾結地痞流氓欺壓村民。」

馬端斌在舉報信中寫道，劉忠軍和劉忠和是親兄弟。「劉忠軍因為貪汙腐敗，在村民不斷上告後，受處分被勸辭職，但是貪汙的上千萬元扶貧款卻去向不明。村民以為擺脫了劉忠軍的欺壓，拍手稱快。沒想到他親兄弟劉忠和又當上了村書記。同樣在村裏胡作非為，飛揚跋扈，巧取豪奪，村民苦不堪言。」

村支書劉忠和回應：「我已經看到馬端斌發的東西，我完全相信組織，接受組織調查。」對於問到貪污、毆打村民問題時，劉忠和則未作回應，僅表示「就接受組織調查。」前村支書劉忠軍則說：「我根本沒有一分錢的貪汙行為，舉報人的做法已經影響了我的名譽，會討要一個說法的。」

當地知情人士說：「村子裏果樹林木很多，但劉氏兄弟從2007年前後逐漸通過各種手段收去併入自家的產業，村民誰敢阻攔就會遭到打擊報復。近年果樹行情好，劉忠軍轉手就以60萬元（約70萬港元）的價格賣掉了果樹林的承包經營權。」

知情人士還指出，直到2014年下半年，在村裏多名村民持續舉報後，擔任村支書10年的劉忠軍才因「年齡比較大」的原因被勸退。2016年，劉忠軍的弟弟劉忠和又在當年的村支書換屆選舉中當選。村中的另一名知情人士透露，劉忠和當選是因為「劉忠軍聯絡了關係比較好的村民，買票讓他老弟當選的。」劉忠和成為村支書後更加變本加厲，其在外揚言，誰要是敢舉報，「就拿掉誰一條腿。」

馬端斌，通過微博實名制舉報老家遼寧本溪桓仁縣五里甸子鎮樺樹甸子村兩任村支書，貪腐...
馬端斌，通過微博實名制舉報老家遼寧本溪桓仁縣五里甸子鎮樺樹甸子村兩任村支書，貪腐上千萬元人民幣，打壓村民。（新浪微博照片）
分享
中共柔道全運會冠軍馬端斌，通過微博實名制舉報老家遼寧本溪桓仁縣五里甸子鎮樺樹甸子...
中共柔道全運會冠軍馬端斌，通過微博實名制舉報老家遼寧本溪桓仁縣五里甸子鎮樺樹甸子村兩任村支書，貪腐上千萬元人民幣，打壓村民。（新浪微博照片）
分享

貪汙柔道中共

相關新聞

江蘇響水大爆炸 造成環境嚴重汙染

2019-03-28 14:46

微信宣稱從未監控聊天記錄 網友吐槽：誰信？

2019-03-28 10:51

港首富李嘉誠捐建逾百億慈山寺開光 父子三人同台亮相

2019-03-28 01:07

瀋陽一交警隊發生爆炸 二層玻璃震碎

2019-03-28 16:08

全俄大示威反對！中企貝加爾湖建瓶裝水廠 俄判違法

2019-03-28 12:32

西藏白皮書「60年民主改革 GDP增191倍」 藏人組織反批一句話

2019-03-28 12:31

赴港跨境學童書包鼓脹 海關搜出待驗孕婦血

2019-03-28 12:31

崇明島 建設世界級生態島

2019-03-28 02:16

陸十大超級豪宅 發布

2019-03-28 02:16

新能源車過渡期後 購買不再補貼

2019-03-28 02:16

珠三角九市 試行技術移民

2019-03-28 02:16

影／大陸機場啟用人臉辨識 旅客「自動」被輸入資料庫

2019-03-27 21:45

中國「慈善名人榜」 黃曉明、Angelababy夫婦榮登榜首

2019-03-27 19:51

中國民航局宣布禁令 暫停引進波音737 MAX

2019-03-27 17:15

邯鄲國企傳千人上街維權 被消音

2019-03-27 17:10

一胎化悲劇 湖南百人光棍村少女淪性奴

2019-03-27 17:03

河南化工廠洩漏？1村2400畝麥田枯死

2019-03-27 16:59

一胎化悲劇 湖南少女遭50歲光棍男囚地洞性侵24天

2019-03-27 16:43

理大新校長滕錦光 不支持校園談港獨

2019-03-27 15:57

「人權惡化」 泛民：或不再邀民運人士來港

2019-03-27 15:54

慈禧轉世？第5代外孫女曝光 容貌幾乎一樣

2019-03-27 15:17

愛情讓人盲目？網民讚女友最可愛 又嘆相愛很難：怕有一日會幻滅

2019-03-27 14:31

江蘇出土一甕2500年前雞蛋 外觀完整無損

2019-03-27 14:19

中製輕型飛機 小鷹-700首飛成功

2019-03-27 12:04

國泰航空宣布 49.3億港元收購海航集團旗下香港快運

2019-03-27 11:48

來這賞櫻千萬別穿和服！男子攜伴走春 卻慘遭保安痛毆...

2019-03-27 10:00

星星的故鄉 寧夏旅遊成長快速

2019-03-27 02:20

杏花綻放 新疆旅遊進入花季

2019-03-27 02:20

漢州陶藝王 複製三星堆文物

2019-03-27 02:20

晉江陶瓷 藉國際展會開拓市場

2019-03-27 02:20

浙江5城 入圍陸空氣品質前20

2019-03-27 02:20

辱罵學生垃圾白痴 上海交大副教授遭停止教學

2019-03-26 22:28

機場、醫院群聚感染 港澳麻疹病例已達45宗

2019-03-26 21:00

陸製輕型飛機 小鷹-700首飛成功

2019-03-26 16:31

吸大麻十年記性變差才戒毒 有人連喝湯都要加大麻調味

2019-03-26 16:16

廚具放馬桶上！我現在40、50歲了 如何再做樓奴？

2019-03-26 16:08

真是他？雲南鄉官被爆 夜總會摟女坐大腿親熱

2019-03-26 15:44

「和媽媽在家吸毒」 24歲中國男星被逮當場認罪

2019-03-26 15:35

噴射船撞毀碼頭 150人虛驚一場

2019-03-26 14:54
看更多

熱門文章

偉大！39歲男養400個孩子 年輕女老師感動追求

2019-03-28 09:48

韓流旋風 蕭萬長向劉結一建議「快速通關」

2019-03-27 22:14

一胎化悲劇 湖南百人光棍村少女淪性奴

2019-03-27 17:03

港首富李嘉誠捐建逾百億慈山寺開光 父子三人同台亮相

2019-03-28 01:07

升空10秒墜落 陸民營火箭首次軌道級發射失敗！

2019-03-28 11:08

陸生李家寶遭死亡威脅 陸委會：已聯繫輔導

2019-03-27 17:20

影／大陸機場啟用人臉辨識 旅客「自動」被輸入資料庫

2019-03-27 21:45

妻向馬克宏求情無用…孟宏偉遭中共雙開

2019-03-28 00:07

陸委會研擬「韓國瑜條款」 張志軍：阻撓城市交流

2019-03-28 09:57

裴洛西：香港一國兩制情況急速轉差

2019-03-27 18:25

法國歡迎儀式步履異常 傳習近平健康狀況不佳

2019-03-28 16:13

美亞太助卿提名人：應和平解決兩岸爭端 非武力或脅迫

2019-03-28 01:33

雙胞胎同母異父 妻偷吃「鑑」光死

2019-03-27 17:07

不顧美國反對 菲律賓向中共買8.78億軍備

2019-03-28 15:34

蕭李會登場 李克強：有利於台胞的事 盡力去做

2019-03-27 19:27

習近平邀歐洲三巨頭 共建一帶一路

2019-03-28 00:07

陸十大超級豪宅 發布

2019-03-28 02:16

美亞太助卿提名人：陸應停止脅迫台灣 並與台重啟對話

2019-03-27 22:39

微信宣稱從未監控聊天記錄 網友吐槽：誰信？

2019-03-28 10:51

台人若任大陸法院書記員 陸委會：違反兩岸條例

2019-03-27 21:15

大陸石油、天然氣對外依存度雙雙創下新高

2019-03-27 19:52

陸外交部籲加國：切實採取舉措糾正先前的錯誤

2019-03-27 19:38

會歐洲3巨頭談中歐競爭 習近平：我們可以並肩前行

2019-03-27 17:17

比亞迪去年淨利年減逾30%

2019-03-27 21:08

江蘇響水大爆炸 造成環境嚴重汙染

2019-03-28 14:46

崇明島 建設世界級生態島

2019-03-28 02:16

李克強會蕭萬長 允解台商問題

2019-03-28 00:07

邯鄲國企傳千人上街維權 被消音

2019-03-27 17:10

中國「慈善名人榜」 黃曉明、Angelababy夫婦榮登榜首

2019-03-27 19:51

全俄大示威反對！中企貝加爾湖建瓶裝水廠 俄判違法

2019-03-28 12:32

大陸今年前兩個月工業企業利潤大跌14% 為近十年來僅見

2019-03-27 18:10

中共公安部表態「肅清孟宏偉遺毒」 與周永康並列

2019-03-28 09:44

李克強：將放寬台商投資的市場准入

2019-03-28 11:25

中國民航局宣布禁令 暫停引進波音737 MAX

2019-03-27 17:15

陸工業利潤 前二月大減14%

2019-03-27 23:26

大陸進口貨增值稅率 下月下調

2019-03-28 02:16

香港純網銀放榜 三家出線

2019-03-28 02:09

外資法配套 李克強：擴大台港澳資市場准入

2019-03-28 11:47

中美將再磋商 陸媒：讓步並非都是壞事

2019-03-28 10:40

新能源車過渡期後 購買不再補貼

2019-03-28 02:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top