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反擊孟晚舟案？中國擴大封殺加拿大芥花籽

2019-03-28 22:22世界日報 中國新聞組／北京28日電

華為首席財務官孟晚舟。美聯社
華為首席財務官孟晚舟。美聯社
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中國擴大先前對加拿大芥花籽進口的制裁，將加拿大威特發農業公司（Viterra）也列入禁止名單，加國價值20億美元的出口再遭打擊。加拿大總理杜魯多表示，正考慮派高階代表團訪中，以解決芥花籽出口問題。前加拿大駐中國大使馬大維（David Mulroney）表示，北京封殺加拿大芥花籽的舉措，與華為財務長孟晚舟一案「絕對有關」。

本報系聯合報報導，中國海關總署26日於網站公告，因為從加拿大威特發公司進口的芥花籽中，檢驗出含有病蟲害，為防堵病蟲害進入中國，海關總署已撤銷該公司的註冊登記，並暫停其芥花籽進口。

中國本月初以相同理由，宣布禁止進口加拿大李察遜國際公司（Richardson）的芥花籽。

杜魯多表示，他會就芥花籽問題派高階代表團訪中，並承認加拿大與中國的關係存在挑戰。

加拿大去年12月初應美國要求在溫哥華逮捕華為公司財務長孟晚舟，中國對此感到憤怒，隨後亦逮捕幾名加拿大公民報復。前加國駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）說 ，「很顯然，中國想繼續懲罰我們」。

中國去年從加拿大進口價達21億美元的芥花籽，為加國芥花籽最大客戶，占加國對中國總出口的17%。

中央社報導，對於中方撤銷加國芥花籽的進口，中國外交部發言人陸慷先前曾回應，「中國政府做出上述決定當然有根有據」。

加拿大油菜理事會（Canola Council of Canada）發言人表示，該組織對加拿大出口芥花籽的品質有信心，並指出全球其他客戶並未表達相關疑慮。

加拿大北京海關

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