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習近平剛結束訪歐 孟宏偉被指「縱容妻謀私利」遭雙開

2019-03-28 22:21世界日報 記者羅印／北京28日電

習近平剛離開歐洲，孟宏偉就遭中共雙開。 世界日報記者羅印／翻攝
習近平剛離開歐洲，孟宏偉就遭中共雙開。 世界日報記者羅印／翻攝
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前中國公安部副部長、前國際刑警組織主席孟宏偉的妻子Grace Meng日前才敦促法國總統馬克宏與訪問法國的中國國家主席習近平討論孟宏偉案，沒想到習近平才剛結束訪問歐洲之行並回到北京，就傳出孟宏偉遭雙開（開除黨籍和公職）的消息。

據中央紀委國家監委網站指出，日前，經中共中央批准，國家監委對前公安部黨委委員、副部長孟宏偉嚴重違法問題進行了監察調查，調查期間發現孟宏偉存在嚴重違紀問題，中央紀委進行了紀律審查。

中紀委稱，孟宏偉毫無黨性原則，毫無組織觀念，不按規定報告個人有關事項，對抗組織，拒不執行黨中央決定；特權思想極其嚴重，公權私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活；家風敗壞，利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利；權力觀扭曲，利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人在職務晉升、崗位調整、企業經營等方面謀取利益，非法收受他人巨額財物。

中紀委指控，孟宏偉嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不知敬畏、不收斂、不收手，嚴重玷汙黨的形象，嚴重損害國家利益，造成惡劣影響，應予嚴肅處理。

中紀委稱，依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予孟宏偉開除黨籍處分；國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

孟宏偉中紀委公安

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