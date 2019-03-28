中國停飛96架波音機 航企每天損失破億

2019-03-28 22:17 世界日報 中國新聞組／北京28日電



停飛96架737 MAX，中國民航日損失逾億。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝 分享 facebook 中國停飛波音737 MAX 8重傷該公司，也造成中國航企經濟損失。中國民航局日前宣布停發該機型的適航證，影響尚未交付中國的104架該機型飛機，航企或向波音提出退訂；而早前交付中國的96架飛機也已停運，使各航企票價每日損失逾億（人民幣，下同）；而停飛機型的租賃、貸款、停靠等更大金額的損失則無法估算。

香港明報報導，波音737 MAX型號飛機在不到五個月內兩度失事後，多國紛紛要求航空公司暫時停飛波音737 MAX型號飛機。初步統計，中國已接收並處於停飛狀態的波音737 MAX 8型飛機共計96架。其中，中國國際航空公司丁姓工作人員證實，目前國航15架737 MAX 8型飛機均已停運，但具體損失則需運營部門計算。

報導指出，業內人士表示，波音737 MAX 8型飛機在中國均作為支線飛機運營，以每架每日飛行九小時計算，若依該機型的平均上座率及平均票價，每架機的停運會使公司每日票價損失超過百萬。「但這不是大頭，各航空公司的飛機多是貸款買的或者是跟租賃公司租的。相比機場停靠費或票價損失，停飛時間內貸款的利息和租金損失還有飛機的折舊費用，因為每家航空公司貸款比率和利息不同，所以這些損失一時無法估算。」

該業內人士還透露，中國目前五家飛機租賃機構均擁有規模不一的737 MAX 8飛機，其中工銀租賃、國銀租賃、交銀租賃所購買的上述機型都已交付，並轉租給各航企。

據民航法規，民用航空器要進入中國市場必須取得型號合格證、生產許可證以及單機適航證。中國民航報此前指出，波音737 MAX 8型飛機進入中國市場前，民航局曾進行了15個月的認可審查，才最終認定該機型滿足中國相關適航要求。不過，由於中國民航局已宣布暫停發放波音737 MAX 8型飛機適航證，暫不知該機型是否可以重新獲得適航證或重獲適航證所耗時間，亦無法評估事件的最終影響。

報導還稱，業內人士表示，「對於航空公司來說，每架飛機的航段均安排非常滿，基本上一個蘿蔔一個坑，若飛機不能取得適航證不能投入運營，航空公司也不會繼續針對該機型投入資金購買或租賃。因此航空公司方面也傾向於解除已經簽訂的相關訂單，不排除會對已經預定但還未交付的737 MAX 8型飛機退訂。」

美國總統川普2017年訪問中國時，在一連串協議中，包括波音價值370億美元的飛機訂單。