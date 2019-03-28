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在多倫多被綁架的中國留學生 擁3輛豪車害了他？

2019-03-28 20:58世界日報 中國新聞組╱北京28日電

22歲陸姓中國留學生（Wanzhen Lu）日前在加拿大多倫多綁架，當地警方27日表示已找到該名學生並逮捕一名涉案男子，但男子隨後被無條件釋放，並未面臨任何指控；當地有媒體揣測，陸男疑似在當地炫富、秀超跑，遭到歹徒鎖定，警方證實陸男有三輛跑車，但是否有相關仍在調查中。

中新社報導，加拿大安大略省約克區警察局26日表示，陸男已被安全尋回，目前已在醫院接受治療，身上僅輕傷。

警方曾一度逮捕一名35歲的涉案男性嫌疑人，但該男子隨後被無條件釋放，並未面臨任何指控。至於為何逮捕該男子，警方發言人帕滕頓（Andy Pattenden）拒絕透露細節，「我們非常擔心，四名嫌疑犯還在外逃竄，」帕滕頓表示調查並未隨著陸男獲救而結束，案件還在繼續調查中。

陸男23日晚間在所住的高級公寓地下車庫遭綁架，警方披露有四名嫌犯參與現場作案。依靠民眾提供的線索，警方於24日深夜在多倫多市找到嫌犯作案時使用的車輛。該公寓是新近交付使用不久的新樓，安全設施齊備，警方表示，這種惡性綁架案在當地實屬罕見。

據了解，陸男經常在社群軟體Instagram上放超跑名車照片，當地有媒體推測他可能因為炫富開超跑名車，遭到歹徒鎖定，警方證實陸男擁有3輛名車，包括一輛白色勞斯萊斯（Royce Royce）轎車、一輛白色藍寶堅尼（Lamborghini）敞篷超跑，還有一輛黑色路華（Range Rover）休旅車，他平時也常開這3輛豪車代步。

但警方未證實陸男遭綁架是否和炫富有關，並提醒該Instagram帳戶可能是網友為了歪曲事實而偽造的，也未對陸男的家庭背景有所透露。

華西都市報引述CBC多倫多報導，陸姓留學生就讀於約克維爾大學工商管理專業，該校在加拿大頗負盛名，在安大略省、新不倫瑞克省以及英屬哥倫比亞省都提供學位與文憑課程。

校方此前在一份聲明中表示，學校十分重視陸男的失蹤情況，並希望他安全歸來。

炫富害的？警方確認：加拿大遭綁架的22歲中國留學生安全找到。 中國新聞社
炫富害的？警方確認：加拿大遭綁架的22歲中國留學生安全找到。 中國新聞社
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綁架多倫多加拿大

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