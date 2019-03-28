罕見！李嘉誠父子3人齊現慈山寺 林鄭「無視」王志民示好

2019-03-28 20:44 世界日報 香港新聞組╱香港28日電



慈山寺開光，李嘉誠父子三人同台亮相。 中國新聞社 分享 facebook

去年5月10日退休後就鮮少露面的香港首富、長和系前主席李嘉誠，昨日出席由其捐建的慈山寺開光典禮暨慈山寺佛教藝術博物館啟用儀式。李澤鉅和李澤楷也陪同李嘉誠出席，成為過去數十年來，父子三人同台亮相的罕見畫面。

蘋果日報報導，李嘉誠此次是以「李嘉誠基金會主席」身分出席，慈山寺的開光典禮也邀請到眾多政商界名人剪綵，包括中聯辦主任王志民和信奉天主教的特首林鄭月娥，但兩人於典禮上卻上演了一幕尷尬場面，主人李嘉誠一度拉起王志民的手，示意他與林鄭握手，但林鄭似乎未留意，王隨即收回懸在半空的手。

報導指出，揭幕儀式完結前，李嘉誠與一眾嘉賓拍照留念，李嘉誠上前與林鄭熱情握手，隨後轉向旁邊的王志民，拉起他的右手朝向林鄭月娥，疑似「撮合」兩人握手，但林鄭側身沒有與王握手，又看看手表，王志民見狀亦隨即縮手。

李嘉誠與長子李澤鉅、次子李澤楷亦罕見地同場現身，為醒獅點睛。李向來愛與傳媒交流，但昨日卻寡言，當被問到商界對港府修訂《逃犯條例》的看法時，他立即耍手擰頭離開。

香港01報導，慈山寺位元於香港新界大埔地區，興建計畫始於2003年，2015年4月向公眾開放。慈山寺及新啟用的佛教博物館從土地購置到發展規畫，以及後續的經營性開支等費用均由李嘉誠基金會捐贈，至今累計已超過港幣30億港元。

明報報導，昨日開館的佛教博物館內藏有100尊佛菩薩藏品，另外還將輪流展出43卷敦煌手抄經，展品選取原則是可以展示佛教的漢傳、藏傳、南傳，均由李嘉誠個人捐贈或是由基金會購入，將在博物館永久存展。

李嘉誠出席活動時說道，「我很喜歡《金剛經》內的偈語，『一切有為法，如夢幻泡影』，在佛教中，智慧由看破執著開始，啟悟連結內心願力與外動力；未來的有為，是由我們智慧、慈心，無執的出世精神，化為積極的入世行動所創造。」