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港修《逃犯條例》 美眾院議長：危及美國人

2019-03-28 18:53世界日報 香港新聞組╱香港28日電

郭榮鏗會後稱，波洛西非常清楚港府修例事件，直言不諱將直接衝擊美國人在香港的利益及...
郭榮鏗會後稱，波洛西非常清楚港府修例事件，直言不諱將直接衝擊美國人在香港的利益及人身安全，國務院官員明確表示非常擔心香港「一國兩制」落實情況，並會更頻密就香港重大事件發聲。 世界日報記者鍾祖豪／翻攝
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前政務司長陳方安生及民主派議員郭榮鏗、莫乃光訪美，美國時間周二與眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）及國務院東亞暨太平洋事務局主責香港事務官員會面，雙方討論到港府近期提出修改《逃犯條例》。波洛西直言，倘若通過修定，「會危及美國人的人身安全」及「在港美國企業的利益」。

綜合媒體報導，郭榮鏗會後稱，波洛西非常清楚港府修例事件，直言不諱將直接衝擊美國人在香港的利益及人身安全，國務院官員明確表示非常擔心香港「一國兩制」落實情況，並會更頻密就香港重大事件發聲。

陳方安生形容波洛西極度關注香港近況，非常支持香港邁向真正民主及關注人權、自由在港的落實，雙方又談及很多國際間對香港憂慮，包括「一國兩制」持續被削弱，北京似乎越來越干預香港的內部管治。

訪問團表示，波洛西非常關心「一國兩制」在香港的實施情況以及香港市民的人權，包括普選權是否得到保障和落實。她和美國政界普遍認同近年北京對香港事務的干預日益加劇，令「一國兩制」情況急速轉差。

據報導，訪問團也向波洛西明確指出，即使港府提出刪除九項商業罪行，仍然不能釋除港人疑慮，強調重點是確保每個人都可獲得公平的審訊，因為不能接受在香港境內的人士被送往中國大陸受審。郭榮鏗形容，波洛西清楚注意到《逃犯條例》的立法動向。

訪問團隨後轉到紐約繼續訪問行程，並於30日返港。

郭榮鏗會後稱，波洛西非常清楚港府修例事件，直言不諱將直接衝擊美國人在香港的利益及...
郭榮鏗會後稱，波洛西非常清楚港府修例事件，直言不諱將直接衝擊美國人在香港的利益及人身安全，國務院官員明確表示非常擔心香港「一國兩制」落實情況，並會更頻密就香港重大事件發聲。 世界日報記者鍾祖豪／翻攝
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香港一國兩制西非

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