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赴港跨境學童書包鼓脹 海關搜出待驗孕婦血

2019-03-28 12:31世界日報 香港28日電

羅湖海關日前在一名跨境學童書包內截獲孕婦血樣142支。這是該關今年以來查獲的第二宗違規攜帶血液製品出境案件，也是該關近兩年來查獲單宗數量最多的違規攜帶血液製品出境案件。

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深圳新聞網報導，日前羅湖口岸海關有一名女學童背著書包疾步快走出境通道，身邊無人陪同。跨境上學的孩子除了攜帶書本、文具、零食外，基本沒其他東西，書包不會太鼓，但是這個小朋友書包鼓鼓的，感覺都快把書包撐開了，關員覺得可疑攔下，把書包放進X光機檢查。

報導指出，經X光機檢查顯示，書包內有淡黃色管狀物一批。打開一看，發現是六個用塑料袋加膠帶嚴密纏繞的包裹，包裹上均寫著大大的「信」字，初步判斷包裹內為人體血樣試管。

據了解，該批人體血樣規格為10ml/支，管身貼有標簽注明被采集者姓名，並隨附一張「母血Y染色體基因檢測申請表格（繁體字）」，表格內容包含姓名、身份證/護照號、出生年月、胎芽長度、妊娠周數、懷孕胎數等具體信息，每根試管用透明膠袋簡單封裝。經清點，該批人體血樣共142支。

經詢問，這名女孩年僅12歲，她自稱受人委托攜帶此批物品出境，過關後交給一名叔叔即可拿到「帶工費」。羅湖海關立即通知女孩的監護人到場協助調查，並依據《出入境特殊物品衛生檢疫管理規定》對人體血樣作截留處理。經鑑定，這批人體血樣確為孕婦血樣。

海關孕婦香港

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