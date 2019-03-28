西藏白皮書「60年民主改革 GDP增191倍」 藏人組織反批一句話

2019-03-28 12:31 世界日報 北京28日電



今年適逢西藏騷亂60周年，國務院新聞辦公室27日發表白皮書，稱西藏60年來GDP勁增191倍，「民主改革」是西藏歷史上最偉大跨越、最深刻的社會變革；對此，藏人組織斥為「顛倒黑白」。在發布會上更傳出火花，有外媒提問「為什麼不允許西藏老百姓自己決定自己的未來？」

西藏白皮書讚民主改革「最偉大」 藏人官員：是中共帶來了農奴制與饑荒 中國新聞社 分享 facebook

新華網報導，國務院新聞辦公室於27日發表「偉大的跨越：西藏民主改革60年」白皮書，並舉行新聞發布會，西藏自治區黨委常委、自治區常務副主席羅布頓珠等和國務院新聞辦新聞發言人胡凱紅出席。

胡凱紅表示，白皮書全文約2.5萬字，由前言、正文和結束語三個部分組成，白皮書以中、英、法、俄、西、阿等多個語種發表。

西藏白皮書讚民主改革「最偉大」 藏人官員：是中共帶來了農奴制與饑荒 新華社 分享 facebook

美國之音報導，在白皮書中，把許多西藏人所稱的「1959年中國血腥鎮壓西藏起義」稱作民主改革，說改革廢除了黑暗的封建農奴制，人民實現了翻身解放，各項權利得到充分保障。

白皮書還大篇幅列出了西藏在經濟、教育和民生等領域的發展成就，稱2018年西藏全區生產總值按可比價格計算比1959年增長了約191倍。但沒有解釋如何讓西藏自治區享有自治，也沒有說明為何要限制外界進入西藏旅行。

對此，西藏之聲報導，藏人行政中央駐台灣代表達瓦才仁回應說，西藏歷史上沒有所謂的「農奴制」，恰恰是中共侵占西藏並施行以「民主改革」為名的殖民壓迫政策之後，才給西藏帶來真正的農奴制，並使西藏遭遇史上從未有過的大饑荒。

達瓦才仁批評這份白皮書充斥顛倒黑白的說辭，「中國政府用『民主改革』這樣一個名詞來混淆視聽，其實就是『集體化運動』。這些運動讓西藏民族經歷了巨大的苦難，在這個『民主改革』時期，西藏的寺院被摧毀、僧尼被迫還俗，菁英階層幾乎都被投入監牢，或迫害致死。」

此外，環球網報導，在這場發布會上，有外媒發出「很刺耳」的提問，「為什麼不允許西藏老百姓自己決定自己的未來，在西藏進行『獨立公投』？」另一位法新社記者提問時也稱，自己在2016年去西藏時，了解到西藏居民不能自由辦理護照。

對此，羅布頓珠駁斥表示，中國是開放的中國，西藏是中國不可分割的一部分，當然也是開放的西藏。西藏居民出入境是自由的，沒有限制。