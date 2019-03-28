全俄大示威反對！中企貝加爾湖建瓶裝水廠 俄判違法

2019-03-28 12:32 世界日報 北京28日電



中國投資在俄羅斯貝加爾湖畔興建瓶裝水廠的計畫，俄國法院27日做出判決，認定此一興建計畫違法取得當局的許可。BBC報導稱，對中國和俄羅斯關係來說，一瓶水成了「一帶一路」攔路虎，中國在俄羅斯的形象和兩國關係很可能因此受到衝擊。

貝加爾湖中資瓶裝水廠興建計畫 俄法院判違法 分享 facebook

法新社報導，俄國法院做出判決前，反對設廠的民眾在連署網站Change.org發起請願，已經獲得超過百萬人連署，而俄羅斯各地24日都舉行示威活動。

在貝加爾湖當地抗議的同時，反對瓶裝水廠的呼聲得到了俄羅斯高層的回應。總理麥維德夫下令按照最高的生態標檢查在貝加爾湖建設工廠項目。此後，調查發現水廠可能違規，建設工程已經暫停。

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針對法院判決，負責興建瓶裝水工廠的俄國企業AkvaSib將提出上訴。

對此，BBC報導指出，對中國和俄羅斯關係來說，一瓶水成了一帶一路攔路虎。

據報導，更多俄羅斯政治勢力和知名人士正加入到這場抗議浪潮中。俄國人反對中資企業建設貝加爾湖瓶裝水廠事件，是否折射出俄國對借道西伯利亞的一帶一路帶動經濟的失望？有評論認為，中國在俄羅斯的形象和兩國關係很可能因此受到衝擊。

俄國當地反對在貝加爾湖畔建設中國礦泉水公司的原因，除了生態環保外，人們還反對政府將國家資源廉價出售給中國企業。而在水廠項目爭議的同時，大批中國遊客蜂擁而至貝加爾湖地區，早已讓當地人不滿。

據中國商務部統計，中國對俄投資十年來增加近九倍，在2017年達到138億美元(約928億人民幣)，但投資項目多集中在林業、礦產等自然資源。

報導援引該區旅遊局局長去年的話表示，2018年前 9個月，與貝加爾湖接壤的伊爾庫茨克地區的旅遊業增長了40%，訪問的遊客中有63%來自中國。

但伊爾庫茨克的一位當地議員表示，當地經濟並沒有從中受益。他說，「中國旅遊業務非常封閉。酒店、旅行社、包機、甚至導遊，都是由中國人自己控制，錢主要在中國倒手。」