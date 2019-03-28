港首富李嘉誠捐建逾百億慈山寺開光 父子三人同台亮相

2019-03-28 01:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



去年5月10日退休後就鮮少露面的香港首富、長和系前主席李嘉誠，27日出席由其捐建的慈山寺開光典禮暨慈山寺佛教藝術博物館啟用儀式。李澤钜和李澤楷也陪同李嘉誠出席，成為過去數十年來，父子三人同台亮相的罕見畫面。

據大陸《財新網》報導，李嘉誠此次是以「李嘉誠基金會主席」身分出席，他曾形容該基金會宛如他的「第三個兒子」。

慈山寺位元於香港新界大埔地區，其興建計畫始於2003年，2015年4月正式向公眾開放。慈山寺及新啟用的佛教博物館從土地購置到發展規劃，以及後續的經營性開支等費用均由李嘉誠基金會捐贈，至今累計已超過港幣30億元（約新台幣118億元）。

李嘉誠周三出席活動時說道，「我很喜歡《金剛經》內的偈語，『一切有為法，如夢幻泡影』，在佛教中，智慧由看破執著開始，啟悟連結內心願力與外動力；未來的有為，是由我們智慧、慈心，無執的出世精神，化為積極的入世行動所創造。」

《香港01》報導，李嘉誠致辭時還以佛教八正道寓香港，「正見正思維、正語正業、正命正精進、正念正定，與香港精神的承傳相應，亦是我們香港故事的中流砥柱。」

報導稱，包括香港行政長官林鄭月娥、中聯辦主任王志民、英皇集團主席楊受成、藝人劉德華等名人也出席當天活動。