珠三角九市 試行技術移民

2019-03-28 02:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東近日提出實施更加優惠的人才永久居留政策，在珠三角九市先行先試技術移民制度。

新華社報導，廣東省公安廳出入境管理局局長李世威27日表示，本次「關於進一步促進科技創新的若干政策措施」即「科創12條」提出的在珠三角九市先行先試技術移民制度、縮短外籍人才申請永久居留的審批期限政策，與此前政策提出的技術移民屬同一性質。

此前，大陸公安部曾推出支持廣東自貿區建設及創新驅動發展16項出入境政策措施，提出外籍人才通過積分評估制度、市場化認定人才渠道申請永久居留，以及工作居留向永久居留資格轉換機制。

李世威說，目前廣東省公安廳及相關部門正在加緊對技術移民制度的研究，進一步優化完善現有各類人才認定評估辦法，儘快制定技術移民制度實施方案。

在外籍人才出入境方面，「科創12條」也明確了外籍人才辦理人才簽證兩種渠道：一是向中國駐外簽證機關申請的常規渠道，二是在廣東口岸簽證機關直接申請簽證的渠道。同時，90日以內的短期來粵工作的外籍人才可申請辦理訪問簽證，簽證辦理渠道也適用上述兩種渠道，入境後免辦工作許可和居留許可。

此外，相關部門也將人才簽證政策惠及人才團隊所有成員。對已獲得到中國大陸工作許可和居留許可的外籍高層次人才，其外籍團隊成員及科研助手可辦理相應期限的工作許可和居留許可。