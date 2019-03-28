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新能源車過渡期後 購買不再補貼

2019-03-28 02:16聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

大陸財政部、工業和信息化部等部門日前發布「關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知」，下調新能源乘用車、新能源客車、新能源貨車補貼。

據新華社報導，通知由3月26日起實施，而3月26日至6月25日為過渡期。在過渡期之內，符合2018年技術指標要求但不符合2019年要求的銷售上牌車輛，按照通知對應標準的0.1倍補貼，而符合2019年要求的銷售上牌車，則按2018年對應標準的0.6倍補貼。

過渡期後補貼資金用於支持基建。過渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車，按照2018年對應標準的0.8倍補貼。過渡期後不再對新能源汽車給予購置補貼，轉為用於支持充電（加氫）基建「短板」建設，以及配套營運服務等。

汽車業是大陸經濟其中一項重要支柱，亦是支撐社會整體消費的重要來源。大陸國家發改委表示，去年汽車銷售疲弱是拖累整體消費增長放緩的關鍵。隨著大陸經濟增長放緩，汽車消費出現負增長，根據中國乘聯會數據，去年廣義乘用車零售銷量按年減少6%，逾20年來首次下跌。

為穩定經濟以及保就業，大陸國家發改委等10個部門下發「進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）」，其中第一項便是要多措並舉促進汽車消費，針對性地設法穩住汽車這商品消費「大頭」。

方案之中預料農村汽車更新換代、改善新能源汽車補貼及促進二手車市場這三項，是較有效提升汽車消費的重點。10年前汽車下鄉政策取得成功，有效刺激農村消費，預料新的政策對於較廉價的大陸自主品牌車企受惠較大。

去年大陸車市雖然吹淡風，但是新能源汽車市場卻保持高速增長，全年累計銷售125.6萬輛，按年大幅增加61.7%。為促進新能源汽車的發展，大陸官方的補貼政策進一步改善，除了補貼的門檻提高，對於續航能力較高、技術更先進的高端新能源車，調整補貼幅度，促進產業提升質量。

經濟

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