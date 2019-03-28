陸十大超級豪宅 發布

2019-03-28 02:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由業界權威機構調研形成的2019年「中國十大超級豪宅」27日在北京發布。業界人士普遍認為，環境資源質量將成為未來中國大陸高級住宅投資重要考量因素，諸如蘇州、福州、南寧、三亞等經濟活力較好、環境資源優越的二三線城市，即有望受到投資者青睞。

中新社報導，根據這份由世界企業家集團、世界地產研究院和「總裁」雜誌聯合編製的2019年（第十六屆）「中國十大超級豪宅」榜單，「蘇州融創．蘇州桃花源」、北京恒大麗宮、南寧凱旋1號名列前三；北京、上海、深圳各有兩家，蘇州、南寧、三亞、杭州各有一家入榜。

研究同時顯示，北京、上海、深圳和杭州等熱門城市的高級住宅價格開始下行。根據研究報告，投資者們除了在一線城市配置資產，未來也將在蘇州、福州、南寧、三亞等經濟活力較好、環境資源優越的二三線城市展開投資。

世界企業家集團董事會主席、諾貝爾經濟學獎得主羅伯特．蒙代爾教授認為，在全球空氣質量急速下滑的情況下，高質量的自然環境更顯得彌足珍貴。購置豪宅時，空氣質量的好壞成為舉足輕重考慮因素。

世界企業家集團首席執行官、「總裁」雜誌社社長丁海森在發布會上表示，儘管2018年的中國大陸豪宅市場低迷，但宜於人居城市的豪宅還是有開發和投資潛力。

2019年「世界十大超級豪宅」名單同時揭曉，印度的安蒂拉（Antilia）位列第一；來自法國的兩座豪宅泡沫宮殿（BubblePalace）和利奧波德別墅（VillaLeopolda）分列第二名和第三名。