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崇明島 建設世界級生態島

2019-03-28 02:16聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

崇明島作為中國大陸第三大島嶼，目標建設世界級生態島。「崇明世界級生態島發展『十三五』規劃」中，要求運用「中國智慧」促進生態自然優勢與生態發展優勢共同發展，走出一條生態文明發展的新路。

濕垃圾處理站 變廢為寶

中新社報導．生活垃圾分類是世界級生態島建設的一項重要內容。在崇明陳家鎮裕安社區內，有一棟特殊的一層建築，風格與小區建築相仿。陳家鎮市政市容環境事務所副所長陳曉峰說，這是崇明唯一一處建在居民區的濕垃圾處理站。

屋內安置著一個大型的濕垃圾末端處置設備，通過強力粉碎、壓榨脫水、高溫烘乾、生物發酵等一系列工藝轉換，將濕垃圾變廢為寶。尾料經生態處理後再利用，成為有機肥，全部用於林帶綠化。「以前濕垃圾會在垃圾房過夜，現在濕垃圾不出小區、一日兩清，且整個處置過程無汙染、無噪音。」陳曉峰說，這種垃圾處理模式今後有望推廣。

汙水處理站 水質一級A

農村生活汙水處理同樣是崇明世界級生態島建設的重要內容。在崇明陳家鎮花漂村的公共綠地上，一座身披彩繪外衣、占地約10平方公尺的小型「集裝箱」靜靜佇立在花叢中。這是一款一體化生活汙水處理站，花漂村附近100多戶農家每天所排放的約30噸生活汙水，經由這個「集裝箱」的生物處理、吸附除磷等動作後，出水水質穩定達到「一級A」標準。

東灘棲息地 生態修復

陳家鎮花漂村黨支部書記張鍇敏表示，以前居民使用的洗衣粉直排到河道，導致水體富營養化嚴重。目前這套設備的設計處理能力達到一天30噸，為農村生活汙水處理提供瞭解決方案。

位於崇明島最東端的崇明東灘鳥類國家級自然保護區，是亞太地區春秋季節候鳥遷徙的重要停歇地和驛站，也是候鳥的重要越冬地，是國際重要濕地和世界為數不多的野生鳥棲息地之一。

互花米草這一外來物種在東灘的擴散，嚴重威脅鳥類在崇明東灘的棲息。2013年9月底，崇明東灘生態修復項目開工建設，2018年底全部完成，內容包括互花米草生態控制、鳥類棲息地優化和科研監測基礎設施等。目前，互花米草滅除率達95%以上。崇明東灘的做法也為世界範圍內外來物種入侵治理提供經驗。

修復建築濕地

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