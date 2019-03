影／大陸機場啟用人臉辨識 旅客「自動」被輸入資料庫

大陸的人臉掃描系統會在旅客踏進機場的那一刻就自動登記。示意圖/ingimage 分享 facebook 上海虹橋機場自去年10月開始,成為中國大陸第一個啟用「人臉辨識辦理自動登機」、「安全檢查」與「登機系統」的機場,後來也慢慢被大陸推廣至其他地區,看似智慧化、自動化又科技感十足的系統,卻讓網友嚇壞了。原因是大陸的人臉掃描系統並非是旅客可自由選擇「要不要」,而是當人踏進機場的那一刻就被系統給登記了,甚至是當事人無法察覺的。

根據《大紀元》報導,中國移動網路科技發展分析師馬修(Matthew Brennan)在24日前往成都雙流國際機場,親自體驗大陸的人臉辨識系統,並將整個過程上傳至twitter表示,「在我輸入任何資料之前,大陸機場的人臉辨識系統就直接幫我確認了完整的航班資訊,甚至還告訴我要怎麼走去登機門。」

馬修這則短短22秒的影片,24日上傳後已突破200萬觀看,影片紀錄了馬修走向機場的人臉辨識機後,大約才3秒就得到了馬修的登機資訊,甚至還發出普通話告知他「可以開始登機了」。馬修認為自己是在機場報到時,在不知情的狀況下被輸入機場的人臉部辨識系統。雖然美國達美航空也曾在亞特蘭大梅納德傑克遜國際機場,嘗試「美國生物識別」的測試報到櫃台,但與中國不同的是,美國及達美航空的系統並不是全自動的,只是提供搭機者一個方便,要不要使用是由旅客自行決定。

網友看完影片後都相當不敢置信,表示「看來中國政府已經可以掌握所有進出大陸的個人資料」、「以後我完全不敢到大陸去了」、「根本是電影翻版」、「現在看起來是很方便,但誰知道會被用在什麼地方」。

Wow! China Airport face recognition systems to help you check your flight status and find the way to your gate. Note I did not input anything, it accurately identified my full flight information from my face! pic.twitter.com/5ASdrwA7wj