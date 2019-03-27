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一胎化悲劇 湖南少女遭50歲光棍男囚地洞性侵24天

2019-03-27 16:43聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸湖南鳳凰縣檢察院3月25日透過其微信公眾號「鳳凰檢察」通報一起該縣50歲單身男子，在自家房屋地下挖洞囚禁16歲女學生為性奴的案件，女孩被囚禁24天後被警方解救。這起案件引起大陸社會關注。

湖南鳳凰縣人民檢察院通報，犯罪嫌疑人龍某為鳳凰縣山江鎮人，年過五十仍為單身，平時靠跑車拉客維持簡單生計。因長期單身長期觀看不良影片，心理逐漸扭曲、變態，遂產生囚禁強姦她人的犯罪動機，此外，他還為犯罪行為做足準備，在網上購買了鐵環、鐵鏈、電棍、人皮面具和女性假髮等作案工具。

2016年初，龍某蓋起了新房，房子建好之後龍某和便著手在房屋地下挖開一個地洞，作為囚禁的場所。這個地下室空氣潮濕，不見陽光，地面放置一塊木板和一個塑膠馬桶，牆面嵌著鐵環，鐵環上連結5公尺長的鐵鏈，鐵鏈上扣有5把鐵鎖。地下室挖好之後，龍某和便伺機尋找年輕女性作為囚禁目標。

2019年2月13日，龍某從山江鎮古塘村開車去山江鎮街上跑車拉客，途徑山江鎮時，看見被害女學生在馬路邊招手搭車，龍某見女學生年輕漂亮，隨即心生歹意，便以搭順風車為幌子將被害人騙至車上，並趁機拿走了女學生的手機，女學生見狀況不對便跳車逃走卻失敗，隨後被綁到地下室，並被鐵鏈拴住脖子以及五把鐵鎖牢牢鎖住，期間遭到多次性侵

女學生失蹤後，家人到當地派出所報案，時隔24天之後女學生才被鳳凰縣公安局民警解救。據「鳳凰檢察」通報，鳳凰縣公安局日前依法向鳳凰縣人民檢察院提請批准逮捕犯罪嫌疑人龍某，龍某和為滿足性侵慾望，在自家房屋地下挖洞進行囚禁的手段以期達到長期霸佔她人的目的，心機醜惡，手段卑劣，影響惡劣。

通報指出，案件審查期間，鳳凰縣檢察院檢察官主動聯繫被害人及其法定代理人，幫助被害人恢復身心健康。目前，被害人身體、心理均恢復良好。

【中央社27日電】

中國奉行一胎化政策多年，導致性別比例失衡，衍發諸多社會問題。湖南一個逾百光棍的村落傳出一起55歲男子強擄16歲少女做性奴的悲劇，令人唏噓的是，囚禁少女的地下室貼滿了結婚裝飾。

中國自1979年以來強行推動一胎化政策，儘管2016年全面推行二孩政策，無奈社會思潮、經濟結構已變，「催生」成效不佳。數據顯示，中國有3000多萬男性將娶不到老婆，農村情況更為嚴重。

澎湃新聞引述湖南鳳凰縣檢察院的通報報導，湖南省鳳凰縣近來發生一起大齡男子強擄少女做性奴的社會案件。

根據通報，犯罪嫌疑人龍男2月在街上開車載客時，看見被害人招手，便以可搭順風車為由載送，被害人在途中見狀況不對便跳車逃走，卻遭龍男追逐毆打、綁至家中地下室。

通報表示，龍男隨後更以鐵鏈纏住被害人的脖子並用5把鐵鎖牢牢鎖住，期間多次性侵，被害人24天後才被當地警方救出。

澎湃新聞發現，用來囚禁少女的地下室約1.8公尺高，呈正方形狀，面積不到4平方公尺，地面上鋪有地毯，地下室四面牆壁上貼有代表喜慶的婚慶裝飾品。

龍男強擄少女一事反映中國計劃生育政策下，農村男性因性別失衡而遭到抑制的性需求與成家渴望。

不過當地檢警通報內容則不斷妖魔化犯罪者，避而不談背後複雜的社會成因。通報指出，龍男因長期單身形成觀看不良碟片的嗜好，「心理逐漸扭曲、變態，遂產生囚禁強姦他人的犯罪動機。」

當地村民表示，當地娶一個老婆，女方娘家一般要人民幣16萬元（約新台幣74.5萬元）的聘金。村裡有1700多人，這些年。女性都嫁到外地了，龍男所居的村落就有40多個大齡光棍，全村有100多個光棍。

龍男早年為了生計打拚而錯過適婚年齡，家屬透露，當時龍男以外出賺錢為由回拒了旁人說親，只是在外打工的龍男並沒賺到什麼錢，4年前從福建返家後靠養青蛙和跑車維持生計。

女學生被囚禁地洞口。 澎湃新聞
女學生被囚禁地洞口。 澎湃新聞
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被害女學生被囚禁於此。 圖取自微博
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