中國民航局宣布禁令 暫停引進波音737 MAX

2019-03-27 17:15 世界日報 記者 世界日報 記者 林則宏 ／綜合報導



就在中國與空中巴士簽下300架空中巴士飛機的大單後，傳出中國民航局通知各航空公司，暫停受理美國波音737 MAX飛機適航證申請，這意味著中國將暫停引進新的波音737 MAX飛機，此舉無疑將重創波音公司。

在中國大手筆向空中巴士採購飛機後，上海第一財經26日晚間發出的報導稱，中國民航局近日已向中國各運輸航空公司發布「關於暫停受理737 MAX飛機適航證申請的通知」。

中國民航局表示，目前事故調查尚未排除飛機設計問題，波音公司正在對飛機有關系統進行更改設計，考慮到當前飛機適航性存在不確定性，經研究，決定從即日起暫停頒發737 MAX飛機的適航證。

報導稱，暫停頒發737 MAX飛機適航證，代表中國中國將暫停引進新的737 MAX飛機。

中國民航局指出，已派員參與相關事故調查，並將對波音公司關於737 MAX飛機有關設計更改進行適航認可審定。確認飛機設計符合適航要求後，民航局才會重新受理737 MAX適航證申請。

波音737 MAX飛機在不到五個月內，相繼發生兩起相似的墜機空難事故後，中國民航局就率先於今年3月11日要求，中國所有航空公司停飛波音737 MAX型客機，隨後各國也紛紛跟進。

據美國CNBC報導，印尼國有航空公司印尼鷹航（Garude Indonesia）已於近日宣布，取消49架波音737 MAX飛機訂單。如今，中國也暫停引進新的波音737 MAX飛機，對波音公司恐將帶來不小的衝擊。

中國是全球最重要的民航客機市場。如今中美貿易戰尚未落幕，波音737 MAX飛機安全性又引發質疑，波音公司未來在中國市場的發展前景備受關注。