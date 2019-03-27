親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜談陳致中提告外患罪 妙回「他自己怎不自首外遇」

神車就是霸氣！ TOYOTA Corolla Altis雙動力售價69.8萬起

河南化工廠洩漏？1村2400畝麥田枯死

2019-03-27 16:59世界日報 中國新聞組╱北京27日電

化工廠洩漏？河南村莊數千畝麥田全部枯萎，村民頻患癌病死。 世界日報記者蘇妍鳳／攝...
化工廠洩漏？河南村莊數千畝麥田全部枯萎，村民頻患癌病死。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影
分享

河南許昌建安區多條村莊的麥苗短短一個多月內全部枯萎死亡，村民形容「像患了『瘟疫』一樣」，僅將官池鎮秋湖村就有超過2400畝的麥田滿目灰黃。有村民直指，元兇疑是與村莊相距不足500米的化工廠，並稱在農曆年前曾發生化學原料洩漏事件。

新京報報導，消息傳開後，建安區環保部門及農業部門，已聘請第三方環境檢測公司和省農業科學院專家，對此進行檢測。並已安排農技專家，引導群眾開展補救改種。

當地村民徐東表示，第一次看到自家麥田枯黃是在農曆新年前夕，當時只有零星個案，原本以為只是天氣太凍導致。不料，農曆新年過後，天氣逐漸回暖，麥田枯黃的情況卻愈加嚴重，「麥苗都枯死了，面積也不斷擴大。」

徐東稱，他的麥地就位於村旁一家化工廠的南側。最早出現問題的，也是他所在村組的麥田，而後枯黃的麥苗向西南方向延展，「現在秋湖村4、5組，2、3組，1、10組的麥田都枯死了。」

其他秋湖村村民也稱，秋湖村屬於建安區將官池鎮，和張潘鎮的交界處是建安區的化工園區所在地。附近分布河南紅東方化工公司、凱特化工、恆生製藥等多家化工製藥企業。在平常日子裡，村民們都能聞到刺鼻、酸臭的氣味。村民猜測，「麥苗死亡可能與化工廠排污有關」。

令多位秋湖村村民不解的是，目前原因還未調查清楚，當地鎮政府已經開始派人犁地，把枯黃的小麥給犁了。

香港01引述媒體報導，當地村民近幾年來罹患各種疾病，特別是癌症的人數連年增多，「村民說，秋湖村僅2000多口人，半個月前，一周之內連續死了五個人，其中三個人是死於肺癌，現在醫院住院治病的還有八、九個人」。鄰近的汪坡村也有類似情況。

秋湖村黨支部書記徐保合回應指，麥田枯黃確實是從村莊旁的一間化工廠外開始，但目前尚未能確定兩者有直接關係，加上周邊還有其他化工廠，「要通過調查的數據，來確定原因。」

新年北京

相關新聞

一胎化悲劇 湖南百人光棍村少女淪性奴

2019-03-27 17:03

一胎化悲劇 湖南少女遭50歲光棍男囚地洞性侵24天

2019-03-27 16:43

中國民航局宣布禁令 暫停引進波音737 MAX

2019-03-27 17:15

邯鄲國企傳千人上街維權 被消音

2019-03-27 17:10

理大新校長滕錦光 不支持校園談港獨

2019-03-27 15:57

「人權惡化」 泛民：或不再邀民運人士來港

2019-03-27 15:54

慈禧轉世？第5代外孫女曝光 容貌幾乎一樣

2019-03-27 15:17

愛情讓人盲目？網民讚女友最可愛 又嘆相愛很難：怕有一日會幻滅

2019-03-27 14:31

江蘇出土一甕2500年前雞蛋 外觀完整無損

2019-03-27 14:19

中製輕型飛機 小鷹-700首飛成功

2019-03-27 12:04

國泰航空宣布 49.3億港元收購海航集團旗下香港快運

2019-03-27 11:48

來這賞櫻千萬別穿和服！男子攜伴走春 卻慘遭保安痛毆...

2019-03-27 10:00

星星的故鄉 寧夏旅遊成長快速

2019-03-27 02:20

杏花綻放 新疆旅遊進入花季

2019-03-27 02:20

漢州陶藝王 複製三星堆文物

2019-03-27 02:20

晉江陶瓷 藉國際展會開拓市場

2019-03-27 02:20

浙江5城 入圍陸空氣品質前20

2019-03-27 02:20

辱罵學生垃圾白痴 上海交大副教授遭停止教學

2019-03-26 22:28

機場、醫院群聚感染 港澳麻疹病例已達45宗

2019-03-26 21:00

陸製輕型飛機 小鷹-700首飛成功

2019-03-26 16:31

吸大麻十年記性變差才戒毒 有人連喝湯都要加大麻調味

2019-03-26 16:16

廚具放馬桶上！我現在40、50歲了 如何再做樓奴？

2019-03-26 16:08

真是他？雲南鄉官被爆 夜總會摟女坐大腿親熱

2019-03-26 15:44

「和媽媽在家吸毒」 24歲中國男星被逮當場認罪

2019-03-26 15:35

噴射船撞毀碼頭 150人虛驚一場

2019-03-26 14:54

陸教育部嚴查以「私塾」代替義務教育

2019-03-26 14:34

武漢大學賞櫻禁穿和服 男遊客遭保安暴打：我穿唐裝

2019-03-26 13:44

環保人士勘查江蘇響水爆炸 遭警察以涉嫌「尋釁滋事」調查

2019-03-26 13:43

香港麻疹疫苗缺貨 機場恐爆第2輪傳播

2019-03-26 12:44

麻疹疫情蔓延…國泰工作期間禁戴口罩 員工不滿

2019-03-26 12:43

香港修逃犯條例 台灣祭旅遊警示

2019-03-26 12:41

上海招牌「靈堂風」網友驚「上街如上墳 購物如奔喪」

2019-03-26 10:50

IT男網戀被騙300萬後跳河自殺 至死不知對方是男人

2019-03-26 10:43

湄洲島＆金馬澎 深化旅遊合作

2019-03-26 02:23

惠州機場 夏秋航班換季

2019-03-26 02:23

不怕暖冬 黑河寒地試車走俏

2019-03-26 02:23

北京至青島 4月10日起 3小時可到

2019-03-26 02:23

共享充電 e精靈滿足電動汽車

2019-03-26 02:23

清明連假 江南迎旅遊高峰

2019-03-26 02:23
看更多

熱門文章

來這賞櫻千萬別穿和服！男子攜伴走春 卻慘遭保安痛毆...

2019-03-27 10:00

慈禧轉世？第5代外孫女曝光 容貌幾乎一樣

2019-03-27 15:17

大陸成功研發500噸級火箭發動機 1秒燒1.6噸燃料

2019-03-26 20:15

大陸美化市容失去街頭活力 還意外形成「殯葬業一條街」

2019-03-26 20:48

陸保障台商 給四道護身符

2019-03-26 23:29

大陸民航局宣布 暫停引進新的波音737 MAX飛機

2019-03-26 20:11

一胎化悲劇 湖南百人光棍村少女淪性奴

2019-03-27 17:03

歐陽娜娜遭封殺？國台辦：她在大陸的演藝活動正常進行

2019-03-27 11:56

習近平剛離開歐洲 孟宏偉就遭中共雙開

2019-03-27 16:23

陸解除在押台籍被告禁見 比國民待遇還優厚待遇

2019-03-26 23:02

一胎化悲劇 湖南少女遭50歲光棍男囚地洞性侵24天

2019-03-27 16:43

辱罵學生垃圾白痴 上海交大副教授遭停止教學

2019-03-26 22:28

陸生李家寶遭死亡威脅 陸委會：已聯繫輔導

2019-03-27 17:20

江蘇出土一甕2500年前雞蛋 外觀完整無損

2019-03-27 14:19

波音受創…陸暫停引進737 MAX

2019-03-27 01:32

我是中國人惹議 國台辦為歐陽娜娜解圍

2019-03-27 12:02

花千萬買到假畫…屠夫變富商 化妝品公司傳銷吸金數億元

2019-03-27 13:15

大陸購兆元空巴 法國促擴大開放貿易

2019-03-27 01:25

機場、醫院群聚感染 港澳麻疹病例已達45宗

2019-03-26 21:00

博鰲論壇報告：亞洲競爭力 台灣僅次南韓

2019-03-27 01:40

想電魚卻不幸電死友人 陸男竟謊稱：他中暑死的

2019-03-26 20:54

大陸網路沙皇、前中宣部副部長魯煒受賄案 獲刑14年

2019-03-26 19:40

比特大陸終止上市計畫 未來業務聚焦數位貨幣及AI晶片

2019-03-26 19:32

國泰航空宣布 49.3億港元收購海航集團旗下香港快運

2019-03-27 11:48

中共發布西藏白皮書 批達賴「舊勢力、眷戀農奴制」

2019-03-27 10:41

習近平送禮 與法簽1.4兆協議

2019-03-26 23:29

四川威榮頁岩氣田 探勘有成

2019-03-27 02:20

鴻海集團旗下 鴻騰去年獲利增29%

2019-03-26 23:29

陸全總：台灣人以後也能當「勞模」 但要擁護「一國兩制」

2019-03-27 16:38

陸媒稱 美國把「香港反對派」當成博弈工具

2019-03-27 10:03

大陸開放台胞任法院書記員

2019-03-27 01:35

嫦娥6號載法國儀器…4年後，中法齊登月

2019-03-27 01:30

國泰收購HK Express 機場客座量佔比將突破5成 勢稱霸日本航線

2019-03-27 14:31

AI取代30%工作？威盛CEO陳文琦：需政策和技術解決

2019-03-27 14:38

陸股解碼／市場氛圍趨樂觀

2019-03-27 00:36

國台辦：廈門將組8千人赴高雄旅遊

2019-03-27 14:31

中製輕型飛機 小鷹-700首飛成功

2019-03-27 12:04

上海設全球首批雙千兆示範區 臨港、陸家嘴入列

2019-03-26 20:03

星星的故鄉 寧夏旅遊成長快速

2019-03-27 02:20

愛情讓人盲目？網民讚女友最可愛 又嘆相愛很難：怕有一日會幻滅

2019-03-27 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top