河南化工廠洩漏？1村2400畝麥田枯死

2019-03-27 16:59 世界日報 中國新聞組╱北京27日電



化工廠洩漏？河南村莊數千畝麥田全部枯萎，村民頻患癌病死。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影 分享 facebook

河南許昌建安區多條村莊的麥苗短短一個多月內全部枯萎死亡，村民形容「像患了『瘟疫』一樣」，僅將官池鎮秋湖村就有超過2400畝的麥田滿目灰黃。有村民直指，元兇疑是與村莊相距不足500米的化工廠，並稱在農曆年前曾發生化學原料洩漏事件。

新京報報導，消息傳開後，建安區環保部門及農業部門，已聘請第三方環境檢測公司和省農業科學院專家，對此進行檢測。並已安排農技專家，引導群眾開展補救改種。

當地村民徐東表示，第一次看到自家麥田枯黃是在農曆新年前夕，當時只有零星個案，原本以為只是天氣太凍導致。不料，農曆新年過後，天氣逐漸回暖，麥田枯黃的情況卻愈加嚴重，「麥苗都枯死了，面積也不斷擴大。」

徐東稱，他的麥地就位於村旁一家化工廠的南側。最早出現問題的，也是他所在村組的麥田，而後枯黃的麥苗向西南方向延展，「現在秋湖村4、5組，2、3組，1、10組的麥田都枯死了。」

其他秋湖村村民也稱，秋湖村屬於建安區將官池鎮，和張潘鎮的交界處是建安區的化工園區所在地。附近分布河南紅東方化工公司、凱特化工、恆生製藥等多家化工製藥企業。在平常日子裡，村民們都能聞到刺鼻、酸臭的氣味。村民猜測，「麥苗死亡可能與化工廠排污有關」。

令多位秋湖村村民不解的是，目前原因還未調查清楚，當地鎮政府已經開始派人犁地，把枯黃的小麥給犁了。

香港01引述媒體報導，當地村民近幾年來罹患各種疾病，特別是癌症的人數連年增多，「村民說，秋湖村僅2000多口人，半個月前，一周之內連續死了五個人，其中三個人是死於肺癌，現在醫院住院治病的還有八、九個人」。鄰近的汪坡村也有類似情況。

秋湖村黨支部書記徐保合回應指，麥田枯黃確實是從村莊旁的一間化工廠外開始，但目前尚未能確定兩者有直接關係，加上周邊還有其他化工廠，「要通過調查的數據，來確定原因。」