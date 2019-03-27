「人權惡化」 泛民：或不再邀民運人士來港

2019-03-27 15:54 世界日報 香港新聞組╱香港27日電



港府提出《逃犯條例》修改草案，與內地達成引渡協議幾成定局，不僅商界人士關注，民主派更紛表擔憂。支聯會主席何俊仁指，11年前八九學運領袖周勇軍入境香港後被帶回內地，他擔心類似事件重演，故他或不再邀請海外六四民運人士到香港。

香港01報導，民主派一直大加反對修例，其中一個理由就是擔心北京會「以經濟犯罪包裝政治罪行」，將異見人士帶回內地。何俊仁提到曾經流亡美國並擁有美國綠卡的周勇軍，2008年抵港後隨即被指涉用假護照和銀行欺詐遣返內地。何俊仁稱：「雖然他持美國綠卡，但第二天便名正言順送他走（到內地）。」

翻查資料，周勇軍2010年被四川法院以「詐騙罪」判監9年，之後獲准提前出獄；去年8月，被發現電腦攜有法輪功資料，被廣西當局以邪教罪拘留。

何俊仁指，六四民運人士多流亡海外，擔心修例後他們赴港後或會遭遣返回內地，故他或不再邀請海外六四民運人士到香港。

另據法新社報導，國際特赦組織（AmnestyInternational）昨日發布一份年度檢討報告，指過去一年來香港人權情況「嚴重惡化」，言論自由遭到打擊。報告指香港雖受到《中英聯合聲明》的「50年不變」保護，但在北京壓力下，外界日益擔憂這些自由正遭到侵蝕。

報告列出連串香港自由倒退例子，包括港府起訴民主運動領導人士、將一名英國記者驅逐出境、禁止一個支持港獨的政黨運作，和禁止部分人士參加地方選舉。