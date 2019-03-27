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江蘇出土一甕2500年前雞蛋 外觀完整無損

2019-03-27 14:19聯合報 記者林則宏╱即時報導

據中新網報導，大陸文物專家日前在江蘇溧陽一座春秋時期古墓中發現一甕雞蛋，剛出土時陶罐內的雞蛋保存仍十分完整，十分罕見。

報導稱，發現這甕2,500年前雞蛋的地點是溧陽上興鎮一座直徑約40公尺的圓形大土墩，當地人稱之為「子午墩」。目前，子午墩已發現墓葬多處，出土印紋硬陶器、原始瓷器、陶器等各類遺物百十餘件。出土雞蛋的11號墓裡還發掘出印紋硬陶的罐、釜，原始青瓷的盅、瓿，泥質灰陶的三足盤，儲存器、炊器、盛食器等。

溧陽市文體廣電和旅遊局表示，土墩墓是先在地面堆築成高大的土堆，再在其上挖造墓穴。這樣的墓葬方式適應中國南方地下水位較淺的條件，為繼承良渚文化而來的墓葬形式，主要流行於長江下游太湖周邊地區。

2017年，溧陽市經濟開發區開發建設時發現了子午墩的「土墩墓」。2018年，南京博物院組織隊伍對土墩展開搶救性考古發掘工作。專家根據地層出土器物判斷，年代多為西周到春秋，距今約3,000多年至2,500年左右。

考古隊員周恒明稱，24日上午10點左右，他在清理這座墓葬時取下一隻陶罐的蓋子，發現裡面滿滿一罐雞蛋，大約有20多個，他看了看趕緊蓋上蓋子。因為這是2,500年前的雞蛋，日曬風吹都可能讓脆弱的文物因此開裂風化。

中新網指出，「土墩墓」是中國江南地區獨特的葬俗，與中原地區向地下挖墓穴不同，土墩墓是把死者放在平地或是石床上堆起封土。圍繞著中心墓葬，其他死者被埋葬在周圍，因此封土越堆越高、越堆越大，有可能成為一個家族共同的墓地。

此次發現的子午墩在考古發掘前高7公尺多，共有38座墓葬，從上到下共六層，11號墓位於第五層，共出土文物48件（套），其中就包括這罐雞蛋。由於陶罐的蓋子和封泥，以及墓穴封閉的環境讓這甕雞蛋得以良好保存。

中新網表示，這是溧陽市古墓考古發掘中出土的第一罐雞蛋，江蘇土墩墓裡出土的第五罐雞蛋。此前，江蘇省考古所曾在江蘇句容、金壇春秋土墩墓群考古中出土陶瓿裡發現禽蛋，並被認定為大陸國家一級文物。

從此次出土的從文物數量推斷，這座墓的主人在家族中的地位應該較高，死後族人用全套的存貯器、炊器和盛食器陪葬，希望他在另一個世界不會忍受饑餓。陶器內當初可能也裝有穀物等其他食物，但因年代久遠，早不復存在。

這次出土的雞蛋與現在一般雞蛋大小差不多，剛出土時蛋殼呈微青色，可能是先民們撿拾的野雞蛋，也可能是家雞蛋。但歷經2,500年，這甕雞蛋有可能只剩「一罐雞蛋殼」。

江蘇溧陽一座春秋時期古墓，日前出土一甕2500年前的雞蛋，十分罕見。（取自《中新...
江蘇溧陽一座春秋時期古墓，日前出土一甕2500年前的雞蛋，十分罕見。（取自《中新網》）
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