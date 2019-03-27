親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

戰火再起？賴清德新書爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

愛情讓人盲目？網民讚女友最可愛 又嘆相愛很難：怕有一日會幻滅

2019-03-27 14:31香港01 記者謝茜嘉報導

愛情的不定性總令人着迷，總令人身陷其中。圖／《春嬌與志明》劇照
愛情的不定性總令人着迷，總令人身陷其中。圖／《春嬌與志明》劇照
分享

「我的女友／男友最可愛！」沐浴在愛河中的男女，眼中只有對方，甚至會把對方美化得過份。近日有連登爸打發帖放閃，形容覺得女友是全世界上最可愛的人，但經常有錯覺這段完美的關係是個騙局，憂慮終有一日會夢想幻滅。貼文引起大批網民共鳴，有人怕「兩隻手拉得太緊」會破局，亦有人稱拍拖多年，仍覺得另一半好可愛，相信「有緣分一定會有好結果」。

有網民在連登討論區以「有些人覺得自己女朋友是全世界最得意」為題發文，大讚自己女友是全世界最可愛，意指整天一起都不會膩，無論有空或是不開心，只要望她的相片就會充滿能量，坦言從來未愛得這麼深，但亦擔心關係脆弱，「整天覺得一段關係很完美就像一個騙局，終有一日個泡沫破滅之後，我就會頹到花街」。

不少網民身同感受，覺得自己的另一半是最可愛的，紛紛放閃稱「好得意，全宇宙最得意。」、「覺得女朋友面子好似皮卡丘超得意」、「他一親我，我的心就融化了，想無時無刻黏著他」。

有網民表示拍拖多年仍如熱戀中，從未降溫，「在一起8年左右，仍然有感覺」、「認識10年，拍拖4年都覺得男友是最帥的」；有人則理性分析，「不敢講是最得意，但一定是相處得最舒服」。

亦有安全感不足的人們，怕有一天彼此會形同陌路，「我好怕太喜歡他，等到有一天不再喜歡，會覺得好不安」、「好想念他，但又驚覺我太黏人了」、「我怕他嫌我煩，想念他又不敢開口，好多時候都覺得他愛理不理，就自己一個瞎著急」。

有人笑言其實不用擔心，說熱戀時常會這樣想，分手後就不會再有這個念頭，甚至想法完全相反，「我當時腦袋裝屎嗎」。還有人則鼓勵相信「有緣分一定會有好結果」，給多點信心就能走下去。

延伸閱讀：

拍拖6年無能力買樓結婚　連登仔背女友默默流淚：覺得自己好冇用

係愛呀-日男請唔到假陪女友-家中自製衣架摘士多啤梨補鑊

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

江蘇出土一甕2500年前雞蛋 外觀完整無損

2019-03-27 14:19

中製輕型飛機 小鷹-700首飛成功

2019-03-27 12:04

國泰航空宣布 49.3億港元收購海航集團旗下香港快運

2019-03-27 11:48

來這賞櫻千萬別穿和服！男子攜伴走春 卻慘遭保安痛毆...

2019-03-27 10:00

星星的故鄉 寧夏旅遊成長快速

2019-03-27 02:20

杏花綻放 新疆旅遊進入花季

2019-03-27 02:20

漢州陶藝王 複製三星堆文物

2019-03-27 02:20

晉江陶瓷 藉國際展會開拓市場

2019-03-27 02:20

浙江5城 入圍陸空氣品質前20

2019-03-27 02:20

辱罵學生垃圾白痴 上海交大副教授遭停止教學

2019-03-26 22:28

機場、醫院群聚感染 港澳麻疹病例已達45宗

2019-03-26 21:00

陸製輕型飛機 小鷹-700首飛成功

2019-03-26 16:31

吸大麻十年記性變差才戒毒 有人連喝湯都要加大麻調味

2019-03-26 16:16

廚具放馬桶上！我現在40、50歲了 如何再做樓奴？

2019-03-26 16:08

真是他？雲南鄉官被爆 夜總會摟女坐大腿親熱

2019-03-26 15:44

「和媽媽在家吸毒」 24歲中國男星被逮當場認罪

2019-03-26 15:35

噴射船撞毀碼頭 150人虛驚一場

2019-03-26 14:54

陸教育部嚴查以「私塾」代替義務教育

2019-03-26 14:34

武漢大學賞櫻禁穿和服 男遊客遭保安暴打：我穿唐裝

2019-03-26 13:44

環保人士勘查江蘇響水爆炸 遭警察以涉嫌「尋釁滋事」調查

2019-03-26 13:43

香港麻疹疫苗缺貨 機場恐爆第2輪傳播

2019-03-26 12:44

麻疹疫情蔓延…國泰工作期間禁戴口罩 員工不滿

2019-03-26 12:43

香港修逃犯條例 台灣祭旅遊警示

2019-03-26 12:41

上海招牌「靈堂風」網友驚「上街如上墳 購物如奔喪」

2019-03-26 10:50

IT男網戀被騙300萬後跳河自殺 至死不知對方是男人

2019-03-26 10:43

湄洲島＆金馬澎 深化旅遊合作

2019-03-26 02:23

惠州機場 夏秋航班換季

2019-03-26 02:23

不怕暖冬 黑河寒地試車走俏

2019-03-26 02:23

北京至青島 4月10日起 3小時可到

2019-03-26 02:23

共享充電 e精靈滿足電動汽車

2019-03-26 02:23

清明連假 江南迎旅遊高峰

2019-03-26 02:23

西安絲路旅博會 29日開幕

2019-03-26 02:23

商合杭高鐵隧道 全線貫通

2019-03-26 02:23

長三角鐵路 增開客車19.5對

2019-03-26 02:23

香港麻疹爆發 有確診患者到過台灣

2019-03-26 00:14

翱翔天際！再有40台灣青年進入大陸航空公司

2019-03-25 21:55

標註台灣為國家 山東省銷毀803箱「問題地圖」

2019-03-25 21:44

內蒙發生槍擊案 凶嫌殺害5人後被捕

2019-03-25 21:36

麻疹疫情突襲香港 有確診個案者到過台灣

2019-03-25 19:42
看更多

熱門文章

來這賞櫻千萬別穿和服！男子攜伴走春 卻慘遭保安痛毆...

2019-03-27 10:00

大陸成功研發500噸級火箭發動機 1秒燒1.6噸燃料

2019-03-26 20:15

直播推中國民主化 陸生遭死亡威脅、經濟來源被斷

2019-03-26 16:13

大陸美化市容失去街頭活力 還意外形成「殯葬業一條街」

2019-03-26 20:48

陸製輕型飛機 小鷹-700首飛成功

2019-03-26 16:31

真是他？雲南鄉官被爆 夜總會摟女坐大腿親熱

2019-03-26 15:44

陸保障台商 給四道護身符

2019-03-26 23:29

大陸民航局宣布 暫停引進新的波音737 MAX飛機

2019-03-26 20:11

歐陽娜娜遭封殺？國台辦：她在大陸的演藝活動正常進行

2019-03-27 11:56

陸解除在押台籍被告禁見 比國民待遇還優厚待遇

2019-03-26 23:02

陸面板龍頭 京東方2018年淨利驟降逾五成

2019-03-26 15:24

辱罵學生垃圾白痴 上海交大副教授遭停止教學

2019-03-26 22:28

中共力推對台「融合發展」陳明通警告：勿「因利失本」

2019-03-26 16:47

美國駐中共大使想訪西藏 吃了閉門羹

2019-03-26 15:06

中共最高院下發新措施 全面依法保護台胞合法權益

2019-03-26 18:04

廚具放馬桶上！我現在40、50歲了 如何再做樓奴？

2019-03-26 16:08

曾寫萬言書批習近平 學者許章潤遭北京清大撤職

2019-03-26 15:15

「和媽媽在家吸毒」 24歲中國男星被逮當場認罪

2019-03-26 15:35

波音受創…陸暫停引進737 MAX

2019-03-27 01:32

我是中國人惹議 國台辦為歐陽娜娜解圍

2019-03-27 12:02

大陸購兆元空巴 法國促擴大開放貿易

2019-03-27 01:25

機場、醫院群聚感染 港澳麻疹病例已達45宗

2019-03-26 21:00

博鰲論壇報告：亞洲競爭力 台灣僅次南韓

2019-03-27 01:40

花千萬買到假畫…屠夫變富商 化妝品公司傳銷吸金數億元

2019-03-27 13:15

大陸網路沙皇、前中宣部副部長魯煒受賄案 獲刑14年

2019-03-26 19:40

想電魚卻不幸電死友人 陸男竟謊稱：他中暑死的

2019-03-26 20:54

比特大陸終止上市計畫 未來業務聚焦數位貨幣及AI晶片

2019-03-26 19:32

江蘇出土一甕2500年前雞蛋 外觀完整無損

2019-03-27 14:19

國泰航空宣布 49.3億港元收購海航集團旗下香港快運

2019-03-27 11:48

習近平送禮 與法簽1.4兆協議

2019-03-26 23:29

中共發布西藏白皮書 批達賴「舊勢力、眷戀農奴制」

2019-03-27 10:41

四川威榮頁岩氣田 探勘有成

2019-03-27 02:20

吸大麻十年記性變差才戒毒 有人連喝湯都要加大麻調味

2019-03-26 16:16

陸媒稱 美國把「香港反對派」當成博弈工具

2019-03-27 10:03

鴻海集團旗下 鴻騰去年獲利增29%

2019-03-26 23:29

A股全線下挫 滬指失守3000點

2019-03-26 16:48

陸送企業3.6兆元大紅包 5月大幅下調社保繳費比例

2019-03-26 17:12

大陸開放台胞任法院書記員

2019-03-27 01:35

「停止說中國的壞話」 中國官員爆威脅義大利記者

2019-03-26 16:54

滬指再挫1.5% 失守3000關

2019-03-26 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top