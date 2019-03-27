愛情讓人盲目？網民讚女友最可愛 又嘆相愛很難：怕有一日會幻滅

2019-03-27 14:31 香港01 記者謝茜嘉報導



愛情的不定性總令人着迷，總令人身陷其中。圖／《春嬌與志明》劇照 分享 facebook

「我的女友／男友最可愛！」沐浴在愛河中的男女，眼中只有對方，甚至會把對方美化得過份。近日有連登爸打發帖放閃，形容覺得女友是全世界上最可愛的人，但經常有錯覺這段完美的關係是個騙局，憂慮終有一日會夢想幻滅。貼文引起大批網民共鳴，有人怕「兩隻手拉得太緊」會破局，亦有人稱拍拖多年，仍覺得另一半好可愛，相信「有緣分一定會有好結果」。

有網民在連登討論區以「有些人覺得自己女朋友是全世界最得意」為題發文，大讚自己女友是全世界最可愛，意指整天一起都不會膩，無論有空或是不開心，只要望她的相片就會充滿能量，坦言從來未愛得這麼深，但亦擔心關係脆弱，「整天覺得一段關係很完美就像一個騙局，終有一日個泡沫破滅之後，我就會頹到花街」。

不少網民身同感受，覺得自己的另一半是最可愛的，紛紛放閃稱「好得意，全宇宙最得意。」、「覺得女朋友面子好似皮卡丘超得意」、「他一親我，我的心就融化了，想無時無刻黏著他」。

有網民表示拍拖多年仍如熱戀中，從未降溫，「在一起8年左右，仍然有感覺」、「認識10年，拍拖4年都覺得男友是最帥的」；有人則理性分析，「不敢講是最得意，但一定是相處得最舒服」。

亦有安全感不足的人們，怕有一天彼此會形同陌路，「我好怕太喜歡他，等到有一天不再喜歡，會覺得好不安」、「好想念他，但又驚覺我太黏人了」、「我怕他嫌我煩，想念他又不敢開口，好多時候都覺得他愛理不理，就自己一個瞎著急」。

有人笑言其實不用擔心，說熱戀時常會這樣想，分手後就不會再有這個念頭，甚至想法完全相反，「我當時腦袋裝屎嗎」。還有人則鼓勵相信「有緣分一定會有好結果」，給多點信心就能走下去。

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文章授權轉載自《香港01》