國泰航空宣布 49.3億港元收購海航集團旗下香港快運

2019-03-27 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



國泰航空有限公司27日公告，以港幣49.3億元（約新台幣194億元）完成對海航集團旗下香港快運航空有限公司（HK Express)的收購。該項交易2019年12月31日或之前完成後，香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司。

公告稱，由於國泰航空與香港快運的業務及業務模式在很大程度上可以互補，交易預計會產生協同效應。國泰航空擬繼續以廉價航空公司的業務模式營運香港快運，作為一家獨立運作的航空公司。

香港快運航空公司簡稱「香港快運」，是目前唯一一家以香港為基地的廉航，其前身為「港聯航空」。2006年海航集團收購其45%的股份，成為最大股東，之後又持續增持香港快運的股份，並於2007年正式更名為香港快運航空，2013年6月轉型為低成本航空公司。香港快運目前主要飛航日韓、泰國、越南以及台灣台中等20多個亞太主要城市。

海航集團2004年起就透過在海外瘋狂收購快速擴張，一度晉升為總資產超過人民幣兆元的全球前500大企業。

不過，2017年底海航集團資金鏈問題集中爆發後，就被迫出清旗下資產，迄今已賣出包括：澳洲雪梨及紐約曼哈頓第六大道的商辦大樓及香港九龍啟德區地塊、轉讓嘉豐礦業及債權、減持德意志銀行及皖江金租股權、出讓41架附帶租約的飛機租賃資產等。