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中共打壓異見不分左右派 紅色參考編輯又一被逮

2019-03-27 11:13中央社 台北27日電

馬克思主義者、左翼網站「紅色參考」前編輯柴曉明日前因涉嫌「顛覆國家政權」遭到拘捕。有消息指出，柴曉明被捕或許與紅色參考編輯部支持佳士工人維權有關。

綜合媒體報導，柴曉明21日被南京市國安局抓捕，理由是涉嫌「顛覆國家政權」。6個月前，「紅色參考」另一編輯尚愷涉嫌支持深圳佳士工運，遭廣東警方「指定居所監視居住」。柴曉明被捕應該也與佳士工運有關。

「紅色參考」編輯部24日在網路通告，柴曉明目前任職於一家以組織文化藝術交流活動為主的企業，負責公司旗下公眾號「政委燦榮」的營運。

根據「政委燦榮」微信公眾號介紹，這個微信號主要是發布中國國際關係專家金燦榮授權的採訪內容，以及粉絲社群活動等。

「政委燦榮」原本每天都會更新文章，但從3月20日發布最後一篇文章「金燦榮：現代化不是只有一條路，我們給發展中國家提供了另外的道路選擇」之後，再無任何更新。

資料顯示，柴曉明現年47歲，長期從事非政府組織（NGO）和編輯工作，關注國際社會主義運動發展，以及性別平權、勞工權力等問題。

2014年，他曾受聘於北京大學馬克思主義學院，教授英語和國際貿易專業，同時兼職「紅色參考」編輯，為中國左翼網站撰寫文章。2018年，他辭去北京的工作，在南京聆思文化傳播有限公司任職至今。

自由亞洲電台引述熟知內情的陳姓民眾表示，柴曉明信仰馬克思主義，一個馬克思主義者，在一個以馬克思主義為基本準則的社會主義國家，以「顛覆國家政權」的名義被抓，這個很有意思。

據指出，柴曉明被捕可能與佳士工運有關，因為「紅色參考」編輯部曾參與了深圳的佳士集團工人要求組建工會活動。

學者譚松指出，中國當局對任何具有組織化傾向的個人和團體都會嚴厲監控打壓，不會考慮對方是左派還是右派，即使是以馬列主義名義私下組織的活動，都會被嚴格限制。類似情況在文革中也出現過。

北京大學公眾號微信

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