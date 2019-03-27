晉江陶瓷 藉國際展會開拓市場

2019-03-27 02:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



早在一千多年前，福建晉江磁灶出產的陶瓷就隨著「海上絲綢之路」走向世界。今天，伴隨建陶行業多輪洗牌，有著「中國陶瓷重鎮」之稱的磁灶重煥新生，並借國際性展會力拓市場。

中新社報導，在25日召開的第二屆中國（晉江）國際家裝建材博覽會新聞發佈會上，晉江市副市長李自力介紹，本屆展會將於4月1日開幕，並在上一屆基礎上昇格為國際性展會，新設國際展區。來自南非、巴基斯坦、菲律賓、津巴布韋、肯亞等國家和地區的100多家建築公司、政府項目承包商、進口商已確認參會。

磁灶，地處晉江市西北部，梅溪穿流而過，境內丘陵起伏蘊藏豐富的高嶺土資源，是歷史悠久的陶瓷之鄉。其製陶歷史已有1700多年，磁灶因此得名。磁灶制瓷技術也隨著華僑華人的腳步傳播南洋各地，促進當地陶瓷工藝的發展。

目前，仍有一大批磁灶籍鄉賢分佈在全國乃至全球做著建材生意。因此，第二屆中國（晉江）國際家裝建材博覽會期間還將舉辦「全球泉州籍鄉賢陶瓷採購峰會」，邀請海內外鄉賢回鄉共襄盛舉，並對接採購合作。

晉江市工信局負責人表示，透過本次展會，將利用磁灶建陶產區特點及營銷團隊等優勢，引導晉江建陶企業生產符合國際市場需求的個性化產品。