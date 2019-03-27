漢州陶藝王 複製三星堆文物

2019-03-27 02:20 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／綜合報導



王萬富正專注製作「陶藝神鳥」。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 四川德陽的廣漢市，有一位名聲遠揚的民間陶藝家王萬富，人稱「漢州陶藝王」。基於對三星堆文化的喜愛，王萬富以泥巴為素材，將三星堆青銅文物一件件「」出來。

王萬富的陶藝作品「漢陶組合」、「千手觀音」等，被大陸各大博物館、藝術館收藏，上千件陶藝製品出口到美國、東南亞等國家和地區。他複製的漢代「擊鼓說唱」，甚至騙過了文物鑒定專家的眼睛。

最近，王萬富忙著用泥巴製作一批三星堆陶俑，選泥、製初稿、塑模、燒製、上色…，一隻隻「青銅神鳥」在他手裡「活」了起來，變成了「陶藝神鳥」。王萬富說，身處三星堆遺址故里，他希望通過陶藝，讓更多的三星堆陶俑走進尋常百姓家。他說：「三星堆文化博大精深，青銅文物無比珍貴，我希望通過陶藝讓它們活起來，推向更遠的地方。」

據悉，三星堆陶俑的製作比普通陶俑更複雜，工序多達10多道，繁瑣且耗時，少則1天、多則2個月。王萬富說，製作神鳥的關鍵在於「抓形」，形準了，作品才會活靈活現。「青銅神鳥是三星堆文化的圖騰，它原本是在青銅神樹上，我用泥土的語言把它表達出來，讓更多的人知曉、看到這些文物。」

「我覺得應該給文物注入新的活力。」這是王萬富對藝術的理解。如今，他希望用陶藝讓更多的陶俑走出去，把家鄉文化和形象展示給更多的人。