杏花綻放 新疆旅遊進入花季

2019-03-27 02:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



冬去春來，杏花在中國海拔最低的盆地—新疆吐魯番盆地綻放，盛開的花朵吸引周邊遊客接踵而至，新疆旅遊也由「冰雪旅遊季」轉為「賞花旅遊季」。

中新社報導，第三屆新疆春季旅遊博覽會（簡稱春博會）日前在吐魯番的交河故城開幕，拉開新疆春季旅遊的大幕。吐魯番素有「火洲」之稱，是新疆春天最早到達的地方。 新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳黨組書記吳華敏稱，新疆即將步入百花齊放的季節，各地將以花為媒、用花串連起春季旅遊的盛宴。

本屆春博會新疆各地共舉辦342場文化和旅遊活動。隨著春天的到來，各地的花朵陸續盛開迎客。日前，上海「人間醉美三月．杏花魅力喀什」援疆旅遊包機飛抵喀什，攝影家們將深度遊覽喀什。

巴州文化體育廣播電視和旅遊局副局長段雪萍稱，巴州就春季旅遊推出輪台杏花，若羌、且末棗花，庫爾勒梨花等6條旅遊線路。旅遊對於當地鄉村振興和農民、牧民脫貧致富息息相關，將讓他們的生活有非常大的改善。

經營烤羊烤牛生意的帕塔爾．吾甫爾說，近年來，到吐魯番旅遊的人數越來越多。不論是冬天還是夏天，遊客都很多。遊客多了，對於他們做生意的人是好事情，對於養羊、種葡萄、賣杏的農民都是好事，可以有更多的經濟收入，改善生活條件。此外，本屆春博會還舉行了以「美麗鄉村美好生活」為主題的鄉村旅遊論壇。