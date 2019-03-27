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星星的故鄉 寧夏旅遊成長快速

2019-03-27 02:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2016年9月，寧夏成為繼海南後中國第二個省級全域旅遊示範區創建單位。數據顯示，2014年至2017年，寧夏接待遊客人次從1675萬躍升至3103萬，年均增長22.8%；旅遊總收入從143億元（人民幣，下同）增長到278億元，年均增長24.9%。

中新社報導，寧夏在旅遊業向前邁進的同時，也遭遇著外界誤解帶來的發展困擾。遊客進入寧夏的交通問題，是制約寧夏旅遊發展的一個瓶頸。很多人感覺寧夏遙遠，但這並非如此。寧夏自治區文化和旅遊廳黨組書記劉軍表示，如果將中國的版圖對折，幾何中心就在寧夏。從寧夏飛往中國各大城市的航班，航程最多不超過3小時。其實，寧夏旅遊業具備發展的距離優勢。

2019年寧夏政府工作報告提出，將重點打造西部區域性航空樞紐，開闢銀川至香港、伊斯坦堡等國際（地區）航線，開通直達國內所有省會城市航線，加密重點城市航班。此舉將有效提升遊客的交通便利程度。

作為歷史文化底蘊深厚的省區，寧夏獨特的自然景觀、風土人情吸引著愈來愈多的中外遊客。劉軍表示，日本遊客對寧夏最感興趣的是固原的歷史文化，現已成為當地的主要穩定客源。而將寧夏的風光片放給海外人士觀看後，美國旅遊從業者最為觸動的則是寧夏的探險旅遊。

劉軍說，他們在寧夏開闢了虎克之路汽車攀岩，這個項目非常小眾，但會成為寧夏的一個獨特符號。除了汽車攀岩，騎行的線路對部分遊客也會有相當的吸引力。比如從賀蘭山的岩畫出來，順著賀蘭山東麓文化旅遊廊道可以穿過鎮北堡西部影城，然後經過西夏陵以及各類型的葡萄酒莊……。

當下，大城市人群通常因為工作節奏快而感到壓力，因此嚮往詩和遠方。回歸自然、返璞歸真、給心靈放假成為許多遊客出行的主因。

劉軍說，寧夏獨特的吸引力是旅遊業界稱之為的「星星的故鄉」。從賀蘭山腳下到沙坡頭沙漠，都是觀測星空的好去處。人們可以不分春夏秋冬，一年365天全時段觀星。很多攝影發燒友拍攝的星空照片，震撼心靈。

他說，旅遊是帶動力極強的產業，人人可參與、可受益，也是對一個地區政治、經濟、文化、社會等方面綜合實力的展示。寧夏定位為知識的課堂、康養的福地以及心靈的港灣，發揮好文化旅遊這個「大產業、大民生、大展示」的輻射帶動作用，奮力推動文化和旅遊高質量發展。

工作航線發燒

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