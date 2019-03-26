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機場、醫院群聚感染 港澳麻疹病例已達45宗

2019-03-26 21:00聯合報 記者陳言喬╱即時報導

香港、澳門近來麻疹案例大增，香港至今天累計已到25宗，當中8宗個案，涉及6名在機場工作及2名在本地航空公司工作的人士。包含空服員、機師、機場地勤都中招。澳門累計也已達20個病例，當中包括8名醫護人員，港澳衛生單位已加派人手為感染地區人員注射麻疹疫苗

綜合香港電台等港媒報導，香港衛生防護中心人員，連日來為香港機場管理局行政大樓內的人員注射疫苗，兩天來已約900人注射疫苗。機場也啟動了傳染病的控制程序，在機場內按照程序，加強各地方的消毒和清潔工作。

截至3月26日，今年香港已經有25人感染麻疹，創下三年來的新高，值得關注的是，有8人是與飛航有關工作人員，在病患比例中高達三分之一！其中，包含了國泰航空23歲男性空服員，他在3月1日結束往返東京的航班回到香港就醫，確認感染麻疹；接著3月中旬之後，一名40歲的機場保安、以及分別為46歲和22歲的行李搬運員也陸續確診。

香港防疫人員稱，一名41歲的國泰外籍機師也確認感染麻疹，他是最讓人緊張的個案，因為在發燒、出疹等病徵出現期間，這名機師照常工作，參與至少七個航班的飛行。

香港衛生防護中心提醒大眾，尤其在1967年到1977年出生、現在大約為42歲到52歲的香港人，這個族群可能只接種了一劑麻疹疫苗；存在風險的，還有一歲以下的嬰幼兒、以及沒有足夠保護力的孕婦，站在第一線的醫護人員同樣也要警戒。

澳門部分，至25日晚上止，已累計至20個病例。最新的患者是一名29歲在鏡湖醫院做男護工，目前已經退燒，情況一般。他較早前曾接觸一名麻疹輸入病例。

到目前為止，鏡湖醫院累計有8名醫護人員及3名求診者受傳染，已列為「群集性感染」事件，當局不排除有更多接觸者發病，院方近日已為250名醫務人員，補種麻疹疫苗。

澳門衛生當局已要求所有醫療機構，嚴格執行各項感染控制措施，安排沒有適當接種麻疹疫苗的醫務人員接種，又會在近期內，安排在機場、碼頭、消防局、出入境管制廳、監獄等前線部門工作，為未打麻疹疫苗的人接種。

連日來，澳門衛生局已為550多名18歲以上人士施打麻疹疫苗。

全球各地爆發麻疹疫情。圖為菲律賓馬尼拉的小朋友排隊接種疫苗。（新華社）
全球各地爆發麻疹疫情。圖為菲律賓馬尼拉的小朋友排隊接種疫苗。（新華社）
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麻疹香港疫苗

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