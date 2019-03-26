陸教育部嚴查以「私塾」代替義務教育

2019-03-26 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



日前，大陸教育部辦公廳印發「關於做好2019年普通中小學招生入學工作的通知」，其中明確要求，各地要認真排查並嚴厲查處社會培訓機構以「國學班」「讀經班」「私塾」等形式替代義務教育的非法辦學行為。父母或其他法定監護人無正當理由，未送適齡兒童少年入學接受義務教育或造成輟學，情節嚴重或構成犯罪的，依法追究法律責任。

據中新網，義務教育學校不得以「國際部」「國際課程班」「境外班」等名義招生。公辦普通高中「國際部」（或「境外課程班」）招生行為也將嚴格規範，納入統一招生管理，實行計畫單列，錄取分數應達到同批次學校錄取要求，學生就讀期間不得轉入普通班級。加強外籍人員子女學校招生管理，不得招收中國籍學生。

目前，中國大陸實行九年義務教育制度。自2017年起，所有義務教育學生（包括民辦學校學生），一律不收學費、雜費、書本費，並補助家庭經濟困難寄宿生生活費。不過，各個學校可能依據實際情況，收取作業本費、校服費、軍訓費、伙食費、寄宿制學校住宿費等。