廚具放馬桶上！我現在40、50歲了 如何再做樓奴？

2019-03-26 16:08 香港01 記者李慧筠／報導



香港劏房戶Lily說：「街坊有義務，也有權利，你沉默的話就會失去權利。」翻攝自／《香港01》 分享 facebook

白飯、蒸合掌瓜和枝竹的味道盈滿整個劏房，鄭小姐（化名Lily）其實不特別愛吃合掌瓜，只是媽媽沒牙後常常煮，合掌瓜蒸熟後很軟，媽媽可用牙肉細嚼慢嚥。媽媽走後，煮合掌瓜成了習慣。「她喜歡吃印尼小吃，香口的、濃味的。紅燒雞翼，加洋蔥、栗子，她次次看見就開心。」Lily說。

與媽媽輪候公屋的日子一眨眼過了五年，媽媽等不及「上樓」便去世，剩她一人住入90呎（約8坪）的劏房。輪候公屋日子的計算方法有變，要再延長。40多歲的她發現自己原來一直屈身於房屋政策的幽暗角落，「你承諾三年上樓，我等了。媽媽走後（等近六年），我還是等。那時我還存希望。」

「有時會把廚具放在馬桶上」

這個長沙灣劏房的月租金是5千港幣 （約台幣2萬元），還沒包含水電費，佔Lily收入近一半。廚房和廁所合一，廚房只有放一個細小洗手台和電鍋那麼大。「空間不夠，有時會把廚具放馬桶上。廁所小好還是洗手台小好？我寧願後者。」Lily倒入白米和水，把菜墊高在米上笑道。「在香港，不是愈小的單位愈便宜，愈小的房租一樣貴。」她說。

2013年申請公屋 「那時我還相信政府」

Lily以前在商業公司上班，後來因為興趣使然轉職學校慈善工作，月收入才1萬多元（約台幣4萬元），加上80多歲媽媽的高齡生活津貼和關愛基金的照顧者津貼，生活還算可以。那時她聽到時任行政長官梁振英承諾「三年公屋上樓」，有了排公屋的念頭，於是2013年3月和媽媽申請「天倫樂優先配屋計劃」，「當時梁振英說三年能上公屋，我還信的。」甚至為了符合公屋條件，曾向校方主動提出減薪。

輪候公屋的日子，Lily和媽媽兩人租了另一個300多呎（約27坪）的房子，最初入住時月租金才5千多元港幣（約台幣2萬多元），後來房東年年加租，直到最後一次加幅到1,800港幣（約台幣7千元），最終月租達8千港幣（約台幣3萬2千元）。「你租就租，不租就拉倒的態度。」媽媽那段時間剛患腦退化，Lily怕老人家適應不了搬家後的生活。

這樣一等就是五年多。梁振英常強調房屋政策是「重中之重」，但「3年上樓」的承諾成了空話。截至去年底，全港有15萬2百宗一般公屋申請。單身申請者是另一條款，有約11萬7,400宗配額及計分制下的非長者一人申請；一般申請者平均等5.5年才獲派公屋，除非你是長者——長者一人申請者的平均輪候時間為2.9年。那段時間，朋友追問她何時才有屋住，但她想乖乖等總不會出差錯，直至媽媽某晚突然暈倒，不久去世。

Lily長沙灣劏房的月租金約台幣2萬元，廚房只有放一個細小洗手台和電鍋那麼大。翻攝自／《香港01》 分享 facebook

等五年公屋 媽媽過世後跌入單身計分制

Lily的媽媽走前，受認知障礙影響，短暫記憶力變得很差，但從沒忘記過女兒。那幾年，Lily上班時把媽媽送到日間長者中心，下班接她回家，日覆一日。帶母親去看醫生，某次醫生突然叮囑她：「她喜歡什麼，你就給她吃吧。」Lily說，「以前他（醫生）沒說過這種話，這句話我記到現在。媽媽過世之後，我慢慢回想，發現有些機向顯示她差不多要走了。是很不捨得，但媽媽一定也想『好走』，她怕痛，這樣走是最好的。」Lily抹去眼淚，說是那份學校工作幫她度過那段日子。有人批評她自己選了工資低的工作，沒得怨，但她覺得有些事不能用錢衡量。

當Lily忙着處理媽媽後事，適應單身的生活和哀傷，並沒空為自己被房屋署歸類至配額及計分制下的非長者一人申請，直至2017年底她才知原來一切推倒重來。「我問房署這種情況有酌情處理嗎？他們答說沒有。」她曾經寫信去房屋署陳情自己的情況，但沒收到回覆。Lily表示，「沒有因為三年上樓承諾不達標而優先處理我，就把我扔到單人隊伍，難聽點說就是重新再排啊。我沒想到政府根本沒在意輪候的人排了多久、面對什麼處境，到底是否算政府失職？這些事情，沒人跟進。」

香港01的記者向房屋署查詢，發言人指出，並沒有備存由家庭申請轉至非長者一人申請的個案數字，而有關申請會即時被納入配額及計分制內，得按申請人於該申請獲登記時的年齡計分，而其於家庭申請的輪候時間會全數計算入其非長者一人申請內；且輪候時間與選擇地區有關，比如選擇居於市區需要輪候較久。

「我是基層中的夾心人」

「我是不是信錯了政府？等三年和等五年相差很多，不只媽媽等不到了。政府做不到若能早點說，我還可以及時回頭，但我現在40歲、50歲了，如何再做樓奴？」她抖擻精神地說：「但那不是我的錯，是政府令我以為可以安居樂業卻沒兌現承諾，加上我的不幸所導致。」以前有議員建議她跟媽媽切割關係申請，她哇地一聲哭了，「我乖乖地聽話，政府卻愈將我逼至無路可退。我是基層中的夾心人，有能力、單身，也有交稅的。如果要我隱瞞什麼才能上樓，我寧願不要。」

以前不熱衷政治 選擇信政府

排在Lily後面的，甚至有一波沒能置業、也沒信心輪候到公屋，乾脆放棄的人潮。非長者一人申請的公屋配額少，若申請人於18歲開始申請公屋，苦等30多年才「夠分」（截稿前為419分）。2018年，香港房屋署調查發現，非長者一人申請在過去5年銳減近六成，由2014年的2.4萬宗跌至2018年的1.06萬宗。

Lily一個人生活，重心也慢慢轉變。她以前不熱衷政治，她知道菜園村逼遷，不解政府為何拆別人的屋，也知道政府賣地，但從沒深究背後原因。「以前覺得不關自己事。」忙着照顧媽媽已經夠累，她選擇相信政府，是業主最後一次加租成了壓垮她的最後一根稻草：「難道身為租客便完全沒保障？」

雖然憤怒又不解，Lily還是盡力裝扮房間，偶爾煮頓好餸給自己吃。翻攝自／《香港01》 分享 facebook

逆權師奶：從政治冷感到走在遊行前線

於是她向香港擺街站的「關注基層住屋聯席」查問，甚至加入街坊小組，隔周開會討論房屋政策。Lily成了一個不斷問問題的街坊：「為什麼沒有租務管制？業主現在不擔憂沒人租。為什麼賣地表中不勾出土地起公屋？為什麼填海而不用使用率低的軍營？愈來愈少自然區域，可以不碰就不碰吧。香港愈來愈不公平，偏向有錢的一方，以前的房屋楷梯，因為政府不去做某些事而堵塞了，住屋環境變得病態、失衡、不公。」

Lily在長沙灣物色劏房，心裏的底線是要有陽光就好，月租5千港幣（約台幣2萬元）左右。至於沒有預想過的潮濕和蟲蟻問題就是後話了。「窮人所謂的窮，是生活達不到基本標準，而他的窮是因為政策或環境轉變令他愈來愈窮。愈知道政府的體制運作，愈無力和失望。」

Lily也沒想到自己今天成了記者招待會的發言街坊，走在反對明日大嶼計劃的遊行隊伍之中，在要求政府收回粉嶺哥爾夫球場的街站中收集5千多個簽名。「我以前對政治冷感，還在安樂中，如今我覺得too late（太晚）了。我在水渠街看着來來往往低頭的人群，我想，他們就是以前的我啊。」

她說，一開始參與小組的確是為了自己的住屋權利，後來覺得都這把年紀，又無兒無女，為何不走出來爭取下一代更好的房屋條件？「我朋友的子女，或是他們的孫子女是最慘的。我單身沒有包袱，有能力做為何不做？街坊在社會有義務，也有權利，你沉默、不行動的話，就會失去權利。」

「香港這環境怎組織家庭」​

吃着飯菜，Lily掩嘴低聲說：「不是想嚇怕你，但香港這環境怎組織家庭？」總是帶着笑，不卑不亢的一個劏房戶女子，只有提起過世媽媽才眼眶發紅。住在狹小單位，梅雨天要一個人應對牆上的霉菌、蛇蟲鼠蟻合一的廚房與廁所，她總有方法克服，又自得其樂。比如剪開一個洗衣袋，貼在不能打開的窗戶當作裝飾。比如在角落吊起信仰的金句，將丁香放在窗邊驅蟲，每天把地板清掃得乾乾淨淨。

「既然要這樣生活，空間沒得變，內容總可以變。人總得花點心思，有些要求。」Lily看窗外的蘇屋邨，說道：「安居樂業說的是一個窩，對我來說，是工作累了可以回去，再讓我出去周圍飛的地方，是自己的，有歸屬感的。我對這裡沒有歸屬感，畢竟只是個暫住的地方。」

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