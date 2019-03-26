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武漢大學賞櫻禁穿和服 男遊客遭保安暴打：我穿唐裝

2019-03-26 13:44世界日報 北京26日電

來源：聯合新聞網

又到一年一度武漢大學櫻花林盛開時節，一名身穿疑似和服的大學生被保安阻擋不讓進校，雙方發生肢體衝突。警方介入後稱，穿和服不適合到武大。男子則稱，他是穿唐朝的吳服不是日本的和服，武大已介入調查。

男子著和服參觀武大櫻花被打 稱是穿唐服不是和服 新華社
男子著和服參觀武大櫻花被打 稱是穿唐服不是和服 新華社
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武漢大學的櫻花林在中國富有名氣，每年僅十多天的花季吸引上百萬遊客前客，為解決遊客眾多問題，今年起實施預約制，23日、24日是首個預約制的假日，一天3萬個名額早早一搶而空。但24日下午卻發生賞櫻男子與學校保安發生衝突的插曲。

上游新聞報導，一名自稱在東北瀋陽上大學的青年人，表示慕名到武漢大學看櫻花。他說，唐裝吳服是唐朝最盛行的服裝。他喜歡唐朝文化，穿的是唐裝吳服，不是和服。他之前也穿過去別的地方。唐裝和和服，本來就很像。

這名男子表示，當時保安不讓進，認為他穿的是和服。他給他保安們解釋這是吳服，還給他們看手機裡的唐裝照片，他們不信。他就很著急，很激動。但是保安先動手的，他隨行的朋友被保安勒住脖子，都呼吸不出來。後來去醫院看了，現在身體還好。

他說，他愛國，沒穿和服，他是中國人，武漢大學保衛人員也是中國人，中國人不能打中國人。但他下次不會穿這樣的衣服去容易引起誤會的地方了。

男子著和服參觀武大櫻花被打 稱是穿唐服不是和服
男子著和服參觀武大櫻花被打 稱是穿唐服不是和服
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武漢大學25日表示，校方2002年曾公布文件規定，穿和服不能入校賞櫻。此外，武漢大學黨委宣傳部稱，將會發布通告，公布事情始末。

2009年，有一對母女穿著和服入校遭到驅趕，此事引發熱議後，此規定便沒再認真執行。今年賞櫻季到來後，武漢大學除安排保衛人員值守外，還安排了學生加入。

報導稱，今年武漢大學又傳達了穿和服不准進校園的規定，但僅有口頭通知，沒有文件公告。

武大的櫻花有著百年高校的厚重感和人文氣息加持，就連櫻花樹下的數萬遊客也成風景。武大校內櫻花約1000多株，以日本櫻花、山櫻花、垂枝大葉早櫻和紅花高盆櫻四種為主。這些花既有侵華日軍當年所留下的「國恥之花」，也有中日恢復邦交後由日本友人多次贈送的「友誼之花」。

男子著和服參觀武大櫻花被打 稱是穿唐服不是和服
男子著和服參觀武大櫻花被打 稱是穿唐服不是和服
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武大櫻花開於3月中旬，至下旬最為鼎盛，花期短，僅13-20天左右。每年櫻花盛開之時，來自中國各地的遊人高達上百萬慕名而來。

和服櫻花賞櫻

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