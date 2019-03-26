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環保人士勘查江蘇響水爆炸 遭警察以涉嫌「尋釁滋事」調查

2019-03-26 13:43世界日報 北京26日電

江蘇響水化工廠爆炸事故發生至今，死亡人數攀升至78人，現場清理工作仍在進行中。另有消息傳出，有環保人士在事故地點附近勘查時，一度遭警方帶走調查，引發關注。

環保人士響水爆炸現場調研 遭警察「尋滋」調查 路透社
環保人士響水爆炸現場調研 遭警察「尋滋」調查 路透社
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新華社報導，響水天嘉宜公司「3·21」特大爆炸事故善後處置指揮部25日召開第四場新聞發布會說，截至目前，本次事故死亡人數上升至78人。

據報導，江蘇省鹽城市市長曹路寶表示，事故現場集中搜救工作基本結束，開始進行現場清理工作。消防救援力量對事故周邊2平方公里範圍內的20個企業進行了搜救，新發現14名遇難者。

環保人士響水爆炸現場調研 遭警察「尋滋」調查
環保人士響水爆炸現場調研 遭警察「尋滋」調查
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曹路寶說，在78名死者中，尚有22人待確認身分。

另據美國之音報導，在響水化工廠大爆炸後，多年關注江蘇鹽城市響水縣陳家港工業園區污染情況的民間環保志願者張文斌，和另一名環保志願者當天下午便第一時間抵達現場，觀察環境污染狀況，並為災民提供污染防治建議。

報導指出，與張文斌保持聯繫的一名志願者透露，25日上午，張文斌透過微信發送在響水一家酒店的定位後，便與外界失去聯繫。

新京報報導指出，據張文斌居住酒店的前台證實，有警察到酒店將張文斌帶走。而響水縣城東派出所也證實，有關部門將張文斌帶走調查，並稱在張文斌身上發現兩張他本人的身分證。

該消息引發社會廣泛關注。隨後，新京報再度發布消息稱，張文斌已獲自由。報導稱，張文斌表示是被響水警方傳喚，因他涉嫌「尋釁滋事」，而警方主要詢問他在網上發布關於響水爆炸核心現場的內容。

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