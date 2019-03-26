吸大麻十年記性變差才戒毒 有人連喝湯都要加大麻調味

2019-03-26 16:16 香港01 記者黃廸雯、林振華／報導



大麻在香港仿佛已經遍地開花，市面不少地方都有售賣吸大麻的工具。翻攝自／《香港01》 分享 facebook

兩名年僅15、16歲的學生涉嫌接收大麻花郵包被捕、公立醫院醫生涉當值期間「隊草（吸大麻）」、銅鑼灣出現「大麻咖啡店」，大麻在香港仿佛已經遍地開花。香港對大麻並不陌生，有人認為吸大麻根本無害，有吸大麻10年經驗的Austin（化名），當初深信吸大麻成癮機會不大，怎料一吸就過10年了。Austin驚覺自己的記憶力變差、脾氣越來越暴躁，最後甚至為吸大麻而吸，他自知吸食大麻對身體不好，決定戒掉10年之癮。

覺得成癮機會不大 一吸10年

現年30多歲的Austin，第一次接觸大麻是在12、13歲，當時抱著試試的心態「都是朋友，他吸我也吸，當玩玩」。他形容，第一次吸食的感覺「high high 的，覺得好神氣」，這一次嘗試後，Austin未有上癮，但大麻給他的感覺已深深印在腦海中。

飯後、如廁、喝飲料都離不開大麻

2007年時，時任銷售行業的Austin重遇大麻。他表示，再接觸大麻時，身邊已經有很多朋友都在吸，「同事開始先吸，而自己也嘗試過啦，因為都是在那個圈子裡，接觸（大麻）的機會比較多。」與工作同事從早到晚在一起，當他們吸時Austin也會一起吸，「通常是在工作之後、吃完飯、去廁所、喝飲料都會吸一支」、「還試過K仔（K他命）、fing頭 （搖頭丸）」但Austin覺得大麻成癮機會不大，對身體也沒有太大影響，所以一直長期吸大麻，且一吸便是10年。

漸漸不能不吸

「吸完會開心、會笑、會肚子餓、身體會很舒服。」Austin如此形容大麻的「魔力」。他甚至認為吸大麻後，想事情會變快、很快就可想通一些事情，所以會「追著吸，通常一日都會吸3、4支，壓力大的時候還會多吸二支。」Austin開始越吸越多，由一開始是朋友給，接著變成自己去找買家，到後期可能一日吸7、8支。

Austin表示，當時月收入3萬多港幣（約台幣12萬元），一包大麻500元港幣（約台幣2千元），完全不成負擔。「但骨子裡都知道這是不對的事情，所以開始覺得要停。」Austin離開銷售工作後，與女朋友結婚、生下女兒，家人是他離開大麻的最大動力。「最近一年半開始戒，我的大麻朋友知道我戒後，就不找我去吸了。」Austin指，戒大麻過程最困難的，是到每天之前吸大麻的時間，「平時累積的習慣，到那些時間就好想好想吸。」Austin提醒自己當初戒大麻的原因，之後就會找其他事情做，譬如吃東西，如果真的很難受就會致電給社工談一談。

吸大麻的年輕人通常覺得這「好有型、好chill」，認為「吸大麻是一種生活態度」。翻攝自／《香港01》 分享 facebook

香港21歲以下吸大麻人數 創近三年新高

根據香港禁毒處統計，今年首三季呈報的吸食大麻的人數為351人，較去年同期增加35人。當中21歲以下吸大麻的人數佔統計的31.6%，創近三年的新高。大麻成為青少年最常吸食的毒品第二位，僅次於古柯鹼。東華三院越峰成長中心認可戒癮輔導員陳浩祥指出，吸大麻的年輕人通常覺得這「好有型、好chill」，也可能是受到一些大麻合法的國家影響，認為「吸大麻是一種生活態度，有空的時候、去海邊的時候就吸一支」。陳浩祥表示，協助他們戒毒的過程，需要配合年輕人「被接納、被認同」的心態，既然他們覺得這件事那麼令人注目，自然會不惜一切去找大麻，改變他們的想法需要先滿足他們的心理。

喝胡椒豬肚湯都要加大麻調味

至於30、40歲的人士，吸食大麻年資較長，又有個案誇張到生活完全離不開大麻，連喝胡椒豬肚湯都要加大麻「調味」。他稱這些人最常見是問題是判斷速度變慢，將直接影響工作表現，因此輔導方面需要向他們解釋，大麻會如何影響他們工作。他形容「身體很誠實」，長時間後會發現大麻的禍害是真實存在。

吸大麻會引起幻覺、集中力減弱，記憶力及判斷力受損、多疑、容易激動及發生脾氣暴躁等問題。精神科醫生曾繁光指出，「吸一次的確不會上癮」，但連續使用一段時間，人體會產生耐藥性，使用者需要吸比以前多份量的大麻，才達到相同效果，他又指，人們誤解吸大麻不會產生幻覺，但其實「覺得很high，有的人還說會摸到音符」這些都是影響感知的表現。他稱，部分人認為大麻有藥用價值，他指吸食用大麻及藥用的大麻並非相同，藥用大麻只抽取有用成分，所以不應該以大麻較其他毒品傷害小作為吸毒的藉口。

吸食大麻會引起幻覺、集中力減弱，記憶力及判斷力受損、多疑、容易激動及脾氣暴躁等問題。翻攝自／《香港01》 分享 facebook

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