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香港修逃犯條例 台灣祭旅遊警示

2019-03-26 12:41世界日報 香港26日電

港府欲藉港男在台灣凶殺案提出修訂《逃犯條例》，引發商界及國際關注，台灣陸委會副主委邱垂正表示，一旦港府修例，將考慮向香港發出旅遊警示，提醒台灣民眾赴香港旅遊風險。不過，港府無視警告，照舊將修例排入今個立法年度的草案立法議程內。

港修訂逃犯條例 台警告發旅警
港修訂逃犯條例 台警告發旅警
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蘋果日報報導，根據旅發局統計，去年台灣訪港旅客約有193萬人次，是繼中國大陸之後訪港人次最多地區。香港旅遊業界人士指出，台灣人政治敏感度高，加上對大陸觀感不佳，若台灣發出旅遊警示，將打擊台灣人訪港意願，憂慮會影響旅遊社生意。

邱垂正昨日受訪指出，「連香港人民都質疑的話，港府如何保證台灣旅客的權益和安全呢？」他說發警示用意非為打擊香港旅遊業，而是在無法避免情況下，必須採取的保護台灣人民措施，台灣當局會密切關注香港修例情況。

邱垂正提到，司法協助必須符合互惠原則，台灣當局曾三度向港府要求提供證據、引渡兇嫌到台灣受審，均不獲港府正面回應，他期望港府先針對個案，負責任地解決問題，長遠再根本性從制度解決問題，但他強調不接受在矮化台灣主權情況下商討。

大律師公會執委石書銘指出，台灣當局的警告足以反映港人的憂慮並非杞人憂天，如今台灣堅決表明不接受港府的修例建議，他反問港府會否仍以彰顯公義作藉口「死撐」原建議，他更擔心港府強行修例，會影響港台商討長期移交協議的工作。

報導指出，行政署長蔡潔如已向立法會內務委員會主席李慧提交2018至19年度立法議程的更新版，港府表明擬於今年3月至7月擬提交14條草案，包括《逃犯條例》修訂。

公民黨黨魁楊岳橋指出，不論香港或國際社會都對修例有極大疑慮，「擔憂源頭在於北京當局沒有公平審訊？就算保安局說會縮小移交範圍，都不會令我對內地司法制度有信心」，他呼籲市民發聲表態，「如果不出聲，（當局）就當你默默接受」。

保安局副局長區志光回應，當局有與台灣方面接觸。

香港邱垂正北京

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