香港麻疹疫苗缺貨 機場恐爆第2輪傳播

2019-03-26 12:44 世界日報 香港26日電



香港麻疹疫情來勢洶洶，市面出現疫苗大缺貨，多間私家醫院及診所的疫苗被搶購一空，新一批疫苗預計最快下月中才到港。由於接連有機場工作人員中招，衛生防護中心昨午特地到機場為機場員工施打疫苗，但700個名額一下就額滿。學者示警，接下來三至四周麻疹或會在機場蔓延，甚至引發第二輪傳播。

綜合媒體報導，醫管局昨日與生防護中心開會緊急應變，宣布下周也將啟動醫護人員麻疹疫苗注射計畫，首階段先為高風險部門，如兒科、婦產科、血液科、臨床腫瘤科、深切治療部及隔離病房等醫護人員打麻疹針。

報導指出，香港昨沒新增感染麻疹個案，今年感染個案維持20宗，個案總數、外地傳入宗數均為2015年以來最高，本地個案則為三年新高；澳門昨日則新增3宗麻疹確診個案，三人均是當地男性居民，當中二人是鏡湖醫院實習醫生，一人是澳門威尼斯人酒店度假村員工。

據報導，衛生防護中心昨日派員到機場為員工打疫苗，名額700個，不消兩小時就額滿。擁有1萬2000名會員的香港民用航空事業職工總會副主席李永富亦指，注射名額完全不夠，希望增加疫苗數量，滿足機場7萬名員工需求。

麻疹疫苗缺貨 機場員工撲空 恐爆第二輪傳播 分享 facebook

除了機場疫苗需求不足，十多間私人醫院的麻疹疫苗亦售罄，包括養和、明德、聖保祿醫院等全部沒有貨。 醫生表示，疫苗供不應求，估計最快4月中才有疫苗補貨。

報導說，麻疹疫情過去一周大爆發，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良警告，連爆五宗個案的香港國際機場很有可能爆發第二波疫情，抨擊國泰航空當初容許染麻疹員工繼續上班的做法離奇。食物及生局局長陳肇始大派定心丸，強調沒有社區爆發跡象，請市民安心。

何栢良稱，香港約九成成人及兒童對麻疹免疫，但部分新移民或在機場工作的外籍人士，可能未打疫苗，呼籲港府協助為他們補打，並建議縮短打針的前期輪候時間。他重申防疫須與時間競賽，麻疹潛伏期約為7至21天，若超過三至四日才打針，防疫效果將大打折扣。